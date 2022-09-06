США будут вооружать Украину, более не опасаясь реакции Москвы

The Hill: администрация Байдена передает Украине оружие, которое может нанести серьезный ущерб войскам РФ, но в отличие от начала войны, официальные лица США уже не озабочены реакцией Москвы

Как сообщает американское издание, поддержка США для Украины стала более четкой и уже далека от первых дней войны, когда правительство будто не решалось оглашать, что именно посылается на Украину, дабы не вызвать гнев Москвы.

Теперь, передаёт Hill, Штаты посчитали, что Россия неспособна реализовать свои угрозы.

“Со временем администрация признала, что она может предоставить украинцам большее, мощное, более тяжелое оружие, и россияне не отреагировали”, — рассказал изданию бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

По его словам, россияне “блефовали и буянили”, поэтому их не провоцировали, а сейчас обеспокоенность реакцией Москвы уменьшилась в разы.

Очень показательное заявление. Не стоит угрожать, если ты не готов действовать. Зачем было заявлять об ударах по центрам принятия решений? На Западе это справедливо расценили как слабость, неготовность к повышению ставок. И стали вести себя наглее и увереннее. Скорее всего скоро Украина получит от союзников НАТОвские танки (о применении на Херсонщине Леопард 2 уже сообщалось) и авиацию. Деньги на обучение украинских пилотов уже выделены американским конгрессом.