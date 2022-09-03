США больше всех выиграли от украинского кризиса и проблем с энергоресурсами в Европе, открыв огромный рынок для американских поставщиков газа, усилив контроль над Европой и нанеся ущерб важной составляющей российского экспорта, пишет китайская газета Global Times, близкая к компартии.

Впрочем, это уже стало обыденностью и основой существования США. Американцы заработали огромные деньги на Первой и Второй мировых войнах, с тех пор привычно преодолевают внутренние кризисы созданием “внешних угроз” и разжиганием конфликтов по всему миру. Так называемый “управляемый хаос”, именно благадаря ему США уже привычно зарабатывают на войнах и конфликтах. Впрочем, мир меняется и он уже вряд ли будет однополярным.