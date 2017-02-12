Средняя пенсия в России почти на 15% меньше официальной и составляет 10557 рублей

Такие данные получила информационная служба Общественного Телевидения России на основании данных, предоставленных зрителями со всей страны.

Каждую неделю информационная служба ОТР выясняет, насколько реальная картина финансового благосостояния населения отличается от официальной статистики. Так, по данным Росстата средняя пенсия по стране – 12 080 рублей.

Почти на 15% разняться цифры с официальными данными Росстата. А в некоторых регионах разница получается и того больше. Так, Адыгея – Росстат говорит, что в среднем люди получают по 10 600 р. пенсии, средняя цифра от зрителей 8 600, что на одну пятую меньше, — сообщает пресс-служба телеканала ОТР.

Выборочные сообщения от российских пенсионеров, присланные в рубрику «Реальные цифры» (орфография и пунктуация авторов сохранена).

«Я предлагаю очень простой и гуманный способ. Пенсии отменить. Работать всем до 65 лет. Если не умер раньше, в 65 получать ампулу с ядом. Тортиком ее заел и помер. И государство денег на тебя, старика, не тратит, и сам не занимаешь поликлиники, общественный транспорт, очереди не создаешь, не нервируешь сытых и молодых своим голодным и нищим видом».

«15 лет работал в читинской обл на хим комбинате по переработке и обогащении урана 235. Пенсия была бы в СССР 180-200р. Сейчас 12 000 р. Вопрос — за что так с нами поступили? Виталий Б. (Ивановская область)»

«Стаж 30 лет. Рассчитывал на максимальную в СССР = 132р. А вышло 7060р. Выжить невозможно! С уважением Павел из Тольятти»

«Я инвалид-2-гр. Пожизненно, добавка к пенсии 48р. Как жить? взять верёвку и вздёрнуться. с уважением Тверс.обл. Г.КИМРЫ, Я ЗНАЮ ЧТО НЕЧЕГО НЕ ИЗМЕНЮ,НО КРИК ДУШИ»

«Размер моей пенсии 8055руб это ниже прожиточного минимума на 446 руб. Стаж мой 25 лет, возраст 61 год, как такое возможно? (Удмуртская Республика)»

«Общий стаж — 36 лет. Выслуга педагогическая — 25 лет. Пенсия — 8500 руб. ЖКХ забирает — 4500 руб. Как жить СОС!!! Саратов. Ольга Васильевна»

«Пенсия 6900 ,плата за квартиру без света 6100, 32 года стажа. Как жить если не работать? И как работать, если нет сил? (Московская область)»

«Северных 13.5 лет, общий стаж 36 лет и на 1.5 ставки всегда работала, ветеран труда, а пенсия 11700, работаю. С ув. Любовь Александровна, Ростовская обл».

«Придет пенсионный возраст в тюрьму сяду, там не хуже чем у простых пенсионеров. Полное гос обеспечение. (Московская область)»

«У меня стаж 52 год, а пенсия 17т.руб. плачу жкх 8т.руб. +4т.р. лекарства, на что жить,ещё одеться надо. живу в пермском крае. и невздумайте повышать пенс.возвраст-получим революцию. (Пермский край)»

«Мне 58, за последние два года уже во второй раз попадаю под сокращение (заставляют увольняться). А устроиться не могу т.к. мой возраст работодателя не устраивает! В нашей стране пенсионный возраст можно поднять только в гос думе (Республика Татарстан)»