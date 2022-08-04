







Спецслужбы предотвратили убийство мэра Бердянска Александра Сауленко украинскими экстремистами

На записи камеры наблюдения видно, как мужчина, сделав вид что упал, подложил мощную бомбу под машину главы городской администрации. План сорвался из-за бдительности местных жителей.

В ходе допроса подозреваемый Виталий Расторгуев рассказал, что совершить преступление его подговорил куратор из СБУ. За свою «услугу» он запросил у заказчиков порядка полумиллиона рублей. Также куратор пообещал вывезти на подконтрольную Украине территорию его родителей и жену и решить вопрос с большим кредитом в банке.

Киев проводит компанию «управляемого террора» против членов военно-гражданских администраций и пророссийских активистов на неподконтрольных территориях. Цель – дестабилизация обстановки, запугивание населения. Украинские власти любой ценой пытаются сорвать проведение референдума о вхождении в состав РФ, намеченного на сентябрь.