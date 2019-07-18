Спасение жизни матери и ребенка

Командная работа врачей Александро-Мариинской клиничекой больницы спасла жизнь матери и ребенку

34-летняя пациентка поступила в отделение реанимации Харабалинской районной больницы с диагнозом преждевременные роды. В машине скорой медицинской помощи, на 33 неделе беременности, на свет появилась девочка весом 1750г. В связи с тяжелым состоянием роженицы, было принято решение о её срочной госпитализации в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу.

Пациентку доставили машиной акушерско-реанимационного дистанционного центра в отделение реанимации областного перинатального центра, её состояние оценивалось врачами как крайне тяжёлое.

«Женщина поступила после обильного кровотечения, с массивными отёками, высоким артериальным давлением, энцефалопатией тяжелой степени, острой почечной недостаточность со всей симптоматикой. Перед нами стояла задача вывести пациентку из тяжелого состояния, чтобы не допустить необратимых процессов в органах и системах организма», — рассказывает заведующая отделением реанимации №2 областного перинатального центра АМОКБ Ольга Шандригос.

Как отмечает заведующая, такие случаи в их практике встречаются крайне редко. Учитывая сложность в выборе тактики лечения, к работе подключились профильные специалисты. Ведение пациентки согласовывалось врачами на всех этапах, не раз был организован консилиум. За жизнь женщины боролись сотрудники всех смежных служб больницы. Кроме того, посредством телемедицинской связи врачи консультировались с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова.

«Интенсивная терапия дала свои результаты – нам удалось вывести пациентку из угрожающего жизни состояния. Хочется выразить огромную благодарность коллегам за слаженную работу и высокий профессионализм», — говорит доктор Шандригос.

Руководитель областного перинатального центра Наталья Булах поясняет, что подобные ситуации могли бы не возникать совсем. Как правило, пациентки, которые наблюдаются в женской консультации и проходят необходимые обследования, всегда своевременно оказываются в отделении патологии беременных, где проводится необходимое дообследование и составляется план родоразрешения с учетом всех рисков для матери и плода.

«В данном случае, пациентка не состояла на учёте в женской консультации. По её словам беременность сопровождалась головными болями, сильными отёками, повышенным артериальным давлением, но за помощью к специалистам она так и не обратилась, сославшись на семейные обстоятельства», — рассказывает Наталья Булах.

После реанимации, лечение пациентки продолжилось в терапевтическом отделении. В общей сложности женщина провела в Александро-Мариинской областной клинической больнице полтора месяца. Всё это время ребёнок находился здесь же, в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей, куда её доставили вслед за мамой. За время пребывания в стационаре девочка значительно прибавила в весе и её жизни ничего не угрожает. Мама с дочкой выписаны домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения.

Для справки:

Областной перинатальный центр является акушерским стационаром третьей группы – сюда направляются женщины с самой тяжелой соматической и акушерской патологией со всех уголков нашей области. Отделение патологии беременности занимается углубленным обследованием беременных женщин, используя все ресурсы АМОКБ, в соответствии с клиническими рекомендациями ведения больных.