Создана основа для развития межпарламентских связей России и Хорватии

В Совете Федерации состоялась встреча сенаторов с делегацией Комитета Хорватского сабора по внешней политике во главе с председателем Комитета Миро Ковачем.

Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, открывая встречу, выразил удовлетворение темпами двусторонних культурно-гуманитарных связей, ростом товарооборота.

«Политический диалог, который сложился между лидерами наших государств, создает хорошую основу для развития межпарламентских связей», — сказал вице-спикер СФ.

Ильяс Умаханов отметил, что большое поле деятельности представляет координация совместных усилий на международных парламентских площадках.

Вице-спикер СФ поздравил собеседников с избранием Министра иностранных и европейских дел Хорватии Марии Пейчинович-Бурич Генеральным секретарем Совета Европы. «Мы рассчитываем, что под хорватским председательством удастся преодолеть тот системный кризис, который в течение этих лет мы наблюдаем в этой важнейшей европейской парламентской структуре», — подчеркнул Ильяс Умаханов.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев в ходе встречи отметил, что Хорватия — очень интересная и перспективная для России страна-партнер.

«В последние годы нами совместно проводится работа, направленная на интенсификацию двусторонних отношений. Отрадно, что она дает свои результаты», — сказал сенатор. По словам Константина Косачева, двум государствам нужно регулярно сверять позиции и оценки по различным вопросам.

Со своей стороны Миро Ковач заявил о важности укрепления политического и экономического диалога двух стран. «Мы в Хорватии убеждены, что необходим тесный диалог между Хорватией и Россией, а также между Европейским союзом и Россией. Нам нужно действовать вместе, чтобы мы могли системно улучшать отношения на Европейском континенте», — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Во встрече также приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк, заместитель председателя Комитета СФ Андрей Климов, члены Комитета СФ Олег Морозов, Ольга Тимофеева, член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, руководитель Группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сабором (Парламентом) Республики Хорватии Алексей Кондратьев.