Создан котел в районе Горского-Золотого

Судя по сводкам о продвижении частей Союзных сил в районе Горского-Золотого, вернее, отсутствия серьезного сопротивления ВСУ на этом направлении, хребет противнику здесь был переломлен накануне.

Сейчас идет процесс добивания, вернее пленения оставшихся очагов даже не сопротивления, а скопления солдат ВСУ севернее Горского. Уже к утру Союзные силы вышли к Лоскутовке и Рай-Александровки, перерезав уже физически последнюю грунтовую дорогу на юг.

И вопрос сейчас состоит в том, сумело ли украинское командование хоть кого-то вывести из котла и где оно попытается остановить противника? То есть будет ли продолжаться драка за перешеек, соединяющий Северск с Лисичанском или нет?

Юрий Подоляка