Совет обороны Венгрии. К чему готовятся в Будапеште?

В Венгрии создан совет обороны с особыми полномочиями для принятия политических решений, его возглавил премьер-министр Виктор Орбан. Об этом сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши.

По его словам, в связи с конфликтом на Украине, последовавшим за ним экономическим кризисом в Европе и усилением миграционного давления Венгрии нужно обратить особое внимание защите безопасности и суверенитета.

Очень интересная новость. Особенно в сочетании с призывом и учениями резервистов венгерской армии и недавними заявлениями о готовности защитить этнических венгров Закарпатья. В Будапеште явно к чему-то готовятся. Похоже к разделу украинского наследства.