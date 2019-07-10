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Совет Федерации одобрил изменения в бюджет на 2019 год

Совет Федерации
Июль 11
01:11 2019
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Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Как сообщил председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, вносятся изменения, предусматривающие корректировку показателей федерального бюджета на 2019 г. При этом показатели на плановый период 2020 и 2021 гг. не изменяются.

Закон подготовлен с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь — апрель 2019 г., а также на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития РФ в 2019 г. и планируемого исполнения федерального бюджета в 2019 г.

Общий объем доходов федерального бюджета составит 20 трлн 174,9 млрд руб., что на 205,6 млрд руб. больше, чем утверждено законом о бюджете на 2019 г.

Общий объем расходов федерального бюджета увеличивается на 256,5 млрд руб. и составит 18 трлн 293,7 млрд руб.  Предусматривается профицит федерального бюджета в объеме 1 трлн 881,2 млрд руб., что на 50,9 млрд  руб. ниже уровня, утвержденного законом о бюджете на 2019 г.

Устанавливается, что по решению Правительства РФ на социально ориентированные некоммерческие организации, организации кинематографии, политические партии может не распространяться требование о необходимости возврата остатков средств, предоставленных им из федерального бюджета.

Сергей Рябухин отметил, что законом предоставляется дополнительная финансовая помощь регионам в размере почти 130 млрд руб., из них почти 61 млрд руб. в виде дотаций на сбалансированность. «Мы обращаем внимание на риски, связанные с объективностью показателей, предусмотренных в соответствующих соглашениях. К сожалению, далеко не во всех случаях они определены с учетом реальных возможностей регионов. Поэтому по итогам первого года реализации нацпроектов должна быть проведена работа по корректировке показателей для каждого региона с учетом их фактического исполнения».

Сенатор отметил, что ряд субсидий на 2020 и 2021 гг. еще не распределены. «Это сдерживает заключение инвестиционных контрактов  в регионах. Надо быстрее переходить к правилу, чтобы все субсидии распределялись сразу на 3 года».

По словам Сергея Рябухина, остается актуальным вопрос о передаче на федеральный уровень полномочий по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование детей и пенсионеров, а также по финансированию в полном объеме закупок лекарств по орфанным заболеваниям.

Первый заместитель Председателя Правительства РФ – Министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что при внесении изменений в бюджет немного меняется лишь прогноз курса рубля. «Второе — бюджет становится более устойчивым, снижается зависимость от нефти и газа. Увеличивается ненефтегазовый дефицит, он составит около 5,8 процента», — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Антон Силуанов сообщил, что в прогнозе впервые снижается оценка нефтегазовых доходов, так как начала действовать система регулирования цен на внутреннем рынке бензина, дизельного топлива и нефтепродуктов.

По мнению Председателя Счетной палаты Российской Федерации Алексея Кудрина, в целом бюджетная и финансовая система находятся в стабильной зоне финансовой устойчивости При этом такие макроэкономические показатели, как темпы экономического роста, роста реальных доходов населения, сокращение количества бедных — в зоне риска.

Тэги
Совет Федерации
Страны
Россия

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