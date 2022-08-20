Происшествия

Сотрудники одного из ресторанов Москвы не пустили военнослужащего в форме ВКС России

Автор: Вячеслав Володин
Вячеслав Викторович Володин. Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Вячеслав Викторович Володин. Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Прочитал, что сотрудники одного из ресторанов Москвы не пустили военнослужащего в форме ВКС России, предложив ему пробраться на веранду через кусты, чтобы «не распугивал посетителей» (в нём отмечала день рождения его мама).

Сейчас обсуждают вопрос принесения извинений и увольнения охранников в связи со случившимся.

Правильно в подобных ситуациях — надеюсь, что поддержите, — охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс.

Солдаты и офицеры защищают Россию и каждого из нас.
И отношение к ним должно быть благодарным и уважительным.

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