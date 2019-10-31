Сотрудничества с российскими соотечественницами получат развитие 

Г. Карелова: Тема сотрудничества с соотечественницами получит дальнейшее развитие

Модератором заключительного пленарного заседания Всемирной тематической конференции зарубежных российских соотечественников «Соотечественницы и преемственность поколений» выступила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова.

«Всемирная конференция «Соотечественницы и преемственность поколений» объединила делегатов из 93 стран. Это еще раз подтверждает высокий уровень партнерского и делового взаимодействия женщин соотечественниц и необходимость дальнейшей консолидации всемирного движения соотечественников», — заявила вице-спикер СФ, открывая заседание. «Совет Федерации готов поддерживать этот формат и максимально содействовать его дальнейшему развитию».

Галина Карелова обратила внимание, что в рамках деловой программы, на тематических дискуссионных площадках, членами Совета Евразийского женского форума максимально была представлена его работа. Совет является уникальной презентационной площадкой для обмена опытом и продвижения инициатив в интересах женщин, подчеркнула она.

Вице-спикер СФ уверена, что тема развития деловых и гуманитарных связей с соотечественницами получит дальнейшее развитие и поддержку Совета Евразийского женского форума.

По словам Галины Кареловой, включение соотечественниц в проекты Совета Евразийского женского форума будет содействовать развитию конструктивных деловых, культурных, общественных связей с Россией.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, заместитель Министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) Наталья Комарова, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Надия Черкасова, Председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников Михаил Дроздов и другие.

По итогам работы была единогласно принята Резолюция Форума. В Резолюции подчеркнута возрастающая роль женщин в политической, экономической, общественной, социальной, научной и культурной сферах государств и обществ в целом, отметила Галина Карелова.

В рамках Конференции Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации и Всемирный координационный совет российских соотечественников (ВКС), действующий в соответствии с Федеральным законом «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» и на основании Положения о ВКС, утверждённого VI Всемирным конгрессом соотечественников, проживающих за рубежом, заключили Соглашение о сотрудничестве, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Документ подписали заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова и Председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников Михаил Дроздов.