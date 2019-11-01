Состоялось заседание Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко.

Обсуждены вопросы межбюджетных отношений, проект федерального закона «О признании утратившей силу части второй статьи 19 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», рассмотрены предложения по сокращению избыточного регулирования на федеральном уровне полномочий регионов, минимизации неэффективных расходов региональных бюджетов, повышения эффективности государственного управления в субъектах Российской Федерации.

Одной из ключевых тем повестки дня заседания также стали права руководителей федеральных органов исполнительной власти по согласованию назначения на должность и освобождения от должности руководителей региональных органов исполнительной власти, осуществляющих переданные им федеральные полномочия, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

«На сегодняшний день сформированы показатели, доведены до регионов все необходимые ресурсы. Можно уже доложить, что кассовое исполнение по национальным проектам составляет на сегодняшний день 60 процентов. Это хороший показатель», — подчеркнул Виталий Мутко, информируя о проделанной работе по организации национальных проектов.

В свою очередь Николай Федоров обратил внимание на недопустимость поддержки инициативного законопроекта Минсельхоза РФ, представленного на заседании, в соответствии с которым предполагалось возложить все расходы по ликвидации очагов особо опасных болезней животных на субъекты Российской Федерации.