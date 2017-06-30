Состоялось VII вручение Премии Благотворительного Фонда «Планета Добра»

16 июня 2017 года состоялась VII Торжественная церемония вручения Премии Благотворительного Фонда «Планета Добра» в области образования, физкультуры и массового спорта инвалидов за 2016 год.

Лауреатами стали:

-в номинации « За популяризацию идей благотворительности и поддержку образования, физкультуры и массового спорта инвалидов Олейникова Марина Юрьевна, Главный редактор газеты «Надежда» Всероссийского Общества Инвалидов;

-в номинации «За вклад в развитие образования, физкультуры и массового спорта инвалидов. Один за всех и все за одного» Лозко Елена Петровна, Президент Федерации спортивных танцев на колясках России , Старший тренер Сборной России по танцам на колясках, Заслуженный тренер России. Проект- по совокупности проектов;

— в номинации «За обеспечение условий бескомпромиссной спортивной борьбы» Семайкин Сергей Васильевич, Президент Федерации Всероссийской Спортивной Общественной Организации «Федерация Пара-Каратэ России», Президент Региональной Спортивной Общественной Организация Инвалидов «Федерация спортивных единоборств лиц с ПОДА»;

-в номинации «За вклад в развитие образования физкультуры и массового спорта инвалидов. За волю к победе» Кузнецова Дарья Сергеевна автор и руководитель проекта Всероссийский социальный фотопроект об успешных женщинах с инвалидностью «Окрылённые мечтой»;

-в номинации « За сердечное отношение к проблемам развития и становления образования, физкультуры и массового спорта инвалидов» Джумачук Ольга Викторовна – начальник Отдела по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

Лауреат нынешней Премии главный редактор газеты Всероссийского Общества Инвалидов «Надежда» Марина Олейникова в приветственном слове отметила: «Хочу поблагодарить Геннадия и Кирилла Евсеевых за эту поддержку и высокий уровень организации Премии и поздравить всех лауреатов! Добро, как известно, нельзя измерить, но его можно приумножить. Благодаря Фонду «Планета Добра» этот процесс идет и понемножку делает жизнь в стране лучше».

Геннадий Евсеев

http://планетадобра.рф