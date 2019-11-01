В Совете Федерации состоялось награждение детей и подростков, проявивших личное мужество и спасших человеческие жизни

Любовь и преданность Отечеству, гражданская позиция — моральные и нравственные ориентиры для каждого из нас, сказала Валентина Матвиенко.

В Совете Федерации в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» состоялась торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.

Председатель СФ Валентина Матвиенко выступила в ходе церемонии, которая проводится под эгидой Совета Федерации и при поддержке Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

В мероприятии приняли участие заместители Председателя СФ Галина Карелова, Ильяс Умаханов, Юрий Воробьев, члены Совета Федерации, а также приглашенные гости — герои России и Труда.

«Мы в шестой раз проводим в Совете Федерации эту торжественную церемонию награждения тех, кто в трудной жизненной ситуации не растерялся, проявил смелость, героизм и твердость духа. Это стало уже хорошей и доброй традицией. Очень важно, что государством не остаются незамеченными подвиги детей, тех, на кого будут равняться другие», — сказала Валентина Матвиенко.

Она выразила благодарность родителям, учителям и наставникам детей-героев. «Вы воспитали достойных граждан нашей страны, которыми мы все гордимся».

Валентина Матвиенко обратилась к членам Совета Федерации с предложением, совместно с региональными органами власти, провести такие же торжественные церемонии в каждом российском регионе, чтобы как можно больше людей знали о подвигах детей.

«Наша встреча проходит в канун Дня народного единства. Этот праздник напоминает нам о славных героических страницах в истории нашей страны. Любовь и преданность Отечеству, гражданская позиция – являются моральными и нравственными ориентирами для каждого из нас», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Председатель СФ поблагодарила Героя России Юрия Воробьева и всех, кто принимал участие в организации праздника.

Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-лейтенант юстиции Олег Плохой отметил, что подвиг не знает возраста. «Уверены, что подрастающее поколение будет воспитываться на примерах славной истории нашего великого государства, его легендарного народа. Надеемся, что в будущем наше место займут достойные продолжатели дела отцов и дедов по укреплению обороноспособности нашей страны, развития науки и техники, улучшения жизни наших граждан. Люди, готовые на подвиги для воплощения этих высоких идей, — сказал он.

Как отметила вице-спикер СФ Галина Карелова, основная цель этой встречи – чествование и выражение признательности ребятам, которые совершили героические и мужественные поступки, проявили неравнодушие и активную жизненную позицию. Она подчеркнула социальную значимость проводимых мероприятий.

Юным героям вручены общественная награда – медаль Российского союза спасателей «За мужество в спасении» и благодарность директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также подарки от Совета Федерации и Росгвардии, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

В церемонии награждения участвовали председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Александр Бабаков, заместители председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова и Александр Варфоломеев, член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Николай Рыжков, члены Комитета СФ по экономической политике Эдуард Исаков и Владимир Кравченко, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов, член Комитета СФ по социальной политике Маргарита Павлова, член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова.

В течение этого года в верхнюю палату парламента поступило 215 представлений о героических поступках детей из 54 субъектов РФ.

В Совете Федерации награды вручены двадцати детям из Башкортостана, Бурятии, Дагестана, Приморского, Хабаровского краев, Астраханской, Вологодской, Воронежской, Кировской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Псковской, Тамбовской, Томской, Челябинской и Ярославской областей, а также Ханты-Мансийского автономный округа – Югры.