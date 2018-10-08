Состоялась презентации новой книги Юрия Воробьевского «На реке Смородине»

1 октября 2018 года в Международном фонде славянской письменности и культуры прошла презентации новой книги православного писателя Юрия Юрьевича Воробьевского «На реке Смородине».

Как вам живётся при капитализме? — спрашивает печальный Ленин с современного коммунистического плаката. Но мы поставим вопрос иначе: «А как вам живётся без Царя?» Впрочем, разве можно спросить у всех?! У ста миллионов погибших погибших и у полумиллиарда нерожденных — без Царя…

Столетие цареубийства на многое открывает глаза. Это прикосновение Промысла Божиего, от которого можно прийти в себя.

И понять, что произошло с той поры, как не стало Царя. Что пришло из потусторонья, из — за реки Смородины. Пришло, обжилось и воцарилось…

Но не будем забывать: в русской архетипической сказке Иван-царевич побеждает Кощея. И возвращает свои права.

Начальник Войсковой Православной Миссии И. Смыков вручил Юрию Воробьевскому медаль «В память царствования Св. Государя Императора Николая II Александровича» за многолетние миссионерские и просветительские труды, любовь к Богу, верность Царю и Отечеству, трепетное почитание Святой Царской Семьи, личные заслуги в деле возрождения Православной Самодержавной Монархии.