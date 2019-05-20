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Разоблачение лжи

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Сон разума, или Мифы о «древних украх»

ukraina03
Май 20
16:30 2019
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«Когда разум спит, фантазия в сонных грезах порождает чудовищ»
Франциско Гойя

Проект «Украина» создавался Западом изначально для того, чтобы, отделив от русского народа значительную его часть, направить ее на борьбу с остальными россиянами. Для того, чтобы руководить миллионами людей государственного образования с названием Республика Украина, необходимо лишить этих людей исторической памяти и способности критически мыслить. Превращением населения в манкуртов заняты высшие и средние учебные заведения «нэзалэжной». Именно здесь и куются кадры русофобов. Здесь проводится идеологическая обработка населения «Неньки», но реальных знаний здесь не получить. Люди, имеющие необходимый багаж знаний, способны противостоять воздействию лжи, а безграмотным населением легко манипулировать. Именно поэтому и культивируется на территории исторической Малороссии безграмотность. Население «Нэньки» не знает прошлого своего края, киевские СМИ не доносят до населения правдивую информацию о событиях в мире – фактически, миллионы людей «Нэньки» живут в вымышленном, несуществующем мире. Со временем, миллионы манкуртов можно направить в поход на Кубань, чтобы «освободить её от ига Московщины».

Только люди, живущие в иллюзорном мире, способны горланить на центральной площади Киева: «Слава Нэньке! Героям слава! Москалям смерть!» Только люди, утратившие способность отличать правду от лжи, способны за бесплатное печенье скакать часами с дикой кричалкой: «Кто не скачет, тот москаль». Люди, утратившие связь с реальным миром, неспособны логически мыслить и критически оценивать свои поступки.

Так, киевская певица Руслана призвала население «Нэньки» «зняты шаровары». По телеканалу «112 РУ» она объяснила свой призыв так: «Мы край значительно глубже, значительно историчнее, гораздо интереснее, аутентичне, гораздо экзотичнее. Наши корни говорят о древних культурах и цивилизациях. Страна («Нэнька» — это страна? — авт.), которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров, и нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию. А мы пользуемся референсами, которые нам навязала в свое время СССР, и воспринимаем себя, как остаток «Советской Украины». «Шаровары» — это условно, не буквально, когда мы не знаем своей аутентичной культуры и пользуемся псевдонародным творчеством, которое нам просто заменили. Заменили теми песнями, которые написали, теми движениями, которые навязали. Сказали: «Вот вы украинцы, и так себя и воспринимайте. Вот ваш трафарет и нечего лезть дальше». И мы нация (!!!), страна с фантастической (!!!) культурой. Я всех призываю изучать самих себя. Это дает такое вдохновение, которое вам и не снилось»». Выходит, ЧТОБЫ ПРИДУМЫВАТЬ ИСТОРИЮ СВОЕГО КРАЯ, НЕОБХОДИМО ВДОХНОВЕНИЕ!

Именно под воздействием «вдохновения, которое вам и не снилось», Квасив Э. смог утверждать: «Черное море появилось искусственно благодаря таланту и труду древних укров. В незапамятные времена, когда наши соотечественники возвращались домой из дальних странствий и рассказывали о больших пространствах воды в закордонных землях, было принято решение создать море и для себя… А почему бы и нет?.. В результате героического труда не одного поколения ваших предков и было вырыто огромное озеро. Еще одним доказательством является скопление сероводорода в нижних слоях это водоема, что объясняется интенсивным использованием его для стирки и помывки наших славных предков». При написании этой галиматьи упор делается на то, чтобы воздействовать на чувства читателя. Я уверен в том, что и сам Квасив, написав эти строки, прослезился от преизбытка нахлынувших на него чувств.

«Гидни укры» считают, что Гоголь был умыкнут «москвынамы» и переправлен ими в Петербург, «дэ москвыны знущалыся над ным». Они верят, что второй том «Мёртвых душ» Гоголь написал на «мове», однако враги заставили его сжечь рукопись второго тома этого бессмертного произведения, верят в то, что не выдержав издевательств над собой, Гоголь скончался, прокляв перед мученической кончиной «Московщину» и «царат».

Мифы, искажающие образ прошлого исторической Малой России, созданы киевскими и львовскими «учёными» только ради того, чтобы разжечь ненависть к РФ. «Свидомые» считают, что именно «древние укры» приобщили «немытых мокселей» к цивилизации, за что «моксели» отплатили им страшной неблагодарностью: они, умножившись, пытались поработить славных «укров».

Киевские и львовские «историки» сговорились считать Атиллу «древним укром». Некоторые из них пытаются доказать, что этого правителя на самом деле звали ГАТЫЛО. Ему подчинялись и готы, и гунны, и германцы…

Фальсификаторы истории из Киева и Львова утверждают, что Иисус Христос был «древним укром» и разговаривал на «мове». «Свидомые» уверены и в том, что святые апостолы также были «древними украми», кроме Иуды, который, по их мнению, был «древним мокселем».

Киевская интеллигенция уверена в том, что «Нэнька» до нашей эры была житницей для всего мира наряду с Древним Египтом. Об этом в интервью киевским СМИ заявил доктор исторических наук Дмитрий Белый: «Уверяю Вас, что Европа в известном смысле боится (!!!) нашей стороны. Нэнька со второго тысячелетия до нашей эры была житницей для всей Ойкумены наряду с Египтом. Если действительно развивать наши возможности, мы составим колоссальную конкуренцию европейским производителям», — утверждает «свидомый» исследователь прошлого.

«Когда я начинаю читать курс лекций по истории Нэньки, то на первой лекции говорю, что самая большая загадка в истории Нэньки — как мы умудрились выживать последние две тысячи лет. Историк Ярослав Грицак проводит такую аналогию. Нэнька, говорит он, как шмель — по всем законам аэродинамики он летать не может, но, тем не менее, летает. Примерно так и у нас, укров», — добавил Белый и прослезился.

В 2008-09 годах профессор В. Бебик со страниц парламентской газеты неоднократно делился поразительными наблюдениями о древнем Египте, древней Греции и этническом происхождении Иисуса Христа: «Название главного египетского храма Хет-ка-Птах звучит очень уж по-нашенски: «Хата-Птаха»… Судя по изображениям на египетских пирамидах (погребение жены фараона Хеопса и его матери Хетепхерес, погребение Тутанхамона), египетские царицы в то время были блондинками с голубыми глазами. Кроме того, следует заметить, что там в немалом количестве встречается трезубец (ныне – малый Государственный Герб Нэньки)».

Нельзя терять надежду на то, что население «Нэньки» скоро поймёт, что идеология «украинства» ведёт миллионы людей к позору и гибели. Оно отвергнет мифы, порожденные сумеречным сознанием псевдоученых.

Тэги
Бандеровцы
Страны
Украина

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