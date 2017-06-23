В Городецкую епархию прибыла передвижная выставка Дивеевской глиняной игрушки «Райский сад», автором которой является заслуженный мастер России Наталья Григорьевна Крушинская и её ученики. Инициаторами этого большого просветительского проекта стали директор Дивеевского РДК Виктор Геннадьевич Ламп и Алабужина Ирина Ивановна, исполняющий обязанности руководителя отдела образования Городецкой епархии.

Дивеевская глиняная игрушка уже снискала признание во многочисленных конкурсах и фестивалях, побывала во многих городах России: Москве и Подмосковье, Иваново, Твери, Чебоксарах, Ульяновске, Зеленограде, Нарьян-Маре и т.д. Но ведь это не только выставка, но мастер класс, который жертвенно и бескорыстно проводит Наталья для всех желающих. Поэтому не зря престижные премии «Душа России», «Народный мастер» нашли своего героя.

В Городецкой епархии, в городах Заволжье и в Городце при епархиальном Центре православной культуры имени святого благоверного князя Александра Невского выставка и мастер-класс проходили с 1 по 17 июня. За этот короткий период выставку посетили и приняли участие в лепке игрушек более 600 человек.

Прочтите интервью, и вы узнаете о богатстве души этого прекрасного человека. Как для меня это просто чудо! Это Солнце в глине!

— Наталья Григорьевна, скажите пожалуйста, а когда у вас это началось? Когда вы впервые взяли в руки глину с окончательным намерением лепить эти чудесные игрушки?

— Впервые я взяла в руки глину 1991г., т.е. уже 26 лет занимаюсь делом, в которое влюбилась с первого взгляда. Первого я слепила ангела… Еще с детства мне мои родители внушили, что ценная игрушка та, которая сделана своими руками. А когда это во мне проснулось, для меня открылся целый Божий мир, с которым я неустанно делюсь с людьми. Безусловно, на меня повлияло то, что рядом с нами находиться величайшая мировая святыня Четвертый удел Матери Божьей Дивеевский монастырь. Мне еще в детстве моя бабушка Ульяна Егоровна сказывала: «Внученька, много света в окне, а за окном еще больше». Помню, как в детстве я любила строить с песка песочные замки и фигурки на берегу речки или у моря и мне это очень нравилось. Стремление познать свет Божий, прикоснуться к красоте Божьей двигает меня на протяжении всей жизни.

— А чем вы раньше занимались до лепки игрушек?

— Вся моя жизнь и была подготовка к тому, чем я сейчас занимаюсь. Я профессиональный музыкант, я преподавала классическую гитару и вокальное пение в музыкальной школе и общеобразовательной. В глине все тоже самое, что и в музыке: завязка сюжета, ритм, такт, темп, акценты, а главное идея. Идея игрушки – это Бог-Любовь, Добро, Жизнь, Вечность. Детская игрушка взята из Рая, она вне времени, она языком пластики, через образ говорит о вечности.

— А что лично для вас игрушка? Какие для вас любимые темы игрушек?

— Для меня важен как сам процесс, так и его результат. Лепить игрушку для меня это все равно что читать молитву. Это повторение творческого акта Творца, и в этом я ощущаю полную свою самореализацию и смысл жизни. Бог первый величайший художник и скульптор.

Мне нравиться очень деревья. Они взяты из рая. Мы видим, что даже будучи могучими, когда их люди обдирают или рубят, они смиренные и благородные, добрые и не противятся злу, и очень-очень любят нас людей.

А среди людей мне больше всего нравится дед Мазай, в Библии написано «блажен человек и скот милующий». Он спасает зайчиков, это прекрасное творение Божие. Я его лепку начала с вечера, а когда уже к пяти утра закончила, смотрю на него, и сказала ему: «Какой же ты красивый и добрый дедушка получился».

— Действительно, Наталья Григорьевна вы созвучно повторяете слова бытописателя о творении мира Богом: «И увидел Бог что это все хорошо». Кстати, эти слова несколько раз повторяются после очередного этапа сотворения Богом, и этим самым подчеркивается эстетичность творческого процесса.

— Я прекрасно понимаю, что глиняная игрушка пока получит окончательный вид должна пройти обжигание в печи и с этим связано ряд рисков. Так что для вас завершительный этап творения?

— Батюшка, действительно, последний этап это как процесс рождения человека – роды. Сначала нужно добыть глину, прочистить, размягчить, что бы была пластична, а потом только лепка. До обжигания изделие выгляди иначе, чем после обжигания. Игрушки погружаются в муфельную печку, и при температуре 950 градусов обжигается 10 часов. А когда открываешь печку – это счастье, вот она – готовая, родилась! Иногда бывает результат на много больше превосходит, чем ожидаешь, это чудо рождения.

— Скажите, пожалуйста, вот я смотрю на вас, целый день вы неустанно учите как взрослых, так и детей лепить игрушки, это же разные люди, пришли с разным душевным состоянием, и вообще, как вы выдерживаете, даже на физическом уровне сидеть, не выходить с мастерской?

— О, если бы вы знали, какую отдачу я получаю при этом! Я счастлива, я очень люблю людей, я постоянно ищу возможность помогать им, хоть в доме по огороду, хоть здесь лепить игрушку. Я, передвигаясь по городам, вижу прекрасный мир людей, все то доброе что сотворил и дал им Бог. О, если бы вы видели, эти множества подвижных ярких детских глаз, их несказанную благодарность, и радость. Дети лепят игрушку, и игрушка творит их быть добрыми. Бывает, человек, когда лепит, даже раскрывается и говорит мне то, что наболело, и Бог мне дает нужное слово утешения сказать. А вы знаете, что все игрушки живые? Они общаются не только со своим творцом, но и с окружающими людьми…

— Наталья Григорьевна, придет время, и вы умрете, а что дальше будет с вашей игрушкой?

— Игрушка жива, она живет в душе человека, уже тысячи людей нашлись последователей. О, как это прекрасно! Глиняная игрушка может проснуться в душе каждого человека, как это произошло у меня, ибо это творческий алгоритм Творца в его творении.

— Наталья, а что вы будете делать после смерти, там, у Бога? (После этого вопроса у Наталии глаза стали большими, ярко засветились от счастья и радости. Ей хотелось в одном слове сказать все сразу, было заметно, что она в восторге).

— Я… я буду лепить из тучек красивые зверюшки, раскрашивать восходы и закаты и при этом петь Богу «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф»! Я буду приходить на землю и помогать людям, без одной секунды отдыха. Батюшка вы меня понимаете? У меня Рай в душе уже тут на земле. И я делюсь этим раем с каждым человеком, кто приходит ко мне на лепку.

Уважаемые читатели, там, где будет выставка, я вас всех искренне приглашаю посетить ее и принять участие в мастер-класс.

Интервью провел протоиерей Олег Трофимов.