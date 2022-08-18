Социология масс против политики идиотов: кто кого?

Правительства европейских государств, особенно преуспевают в этом нищие прибалты, оголтелые поляки и бегущие в НАТО финны, соревнуются, кто злее расскажет о своём желании порвать с Россией все отношения. Буквально: россиян презираем и никуда не хотим пускать. Визы отменить. Книги позабыть. Картины развидеть. Музыку расслышать. Газ и нефть – не будем брать. Хотя нет… с последним сложнее, особенно в ожидании холодной зимы. Но пока все европейские политики стараются держаться стройно – никаких связей с русскими. Отныне и навсегда!

А вот обычные граждане, судя по итогам соцопросов, здравый смысл не утратили. Больше половины жителей стран ЕС совсем не горят желанием рвать контакты с Россией. Хотят полноценных отношений, как было раньше. Нормальных личных контактов, российских энергоносителей в котельных, нашего рынка для своих товаров, успешной торговли, наших туристов в своих музеях и кафе.

Мозги им, конечно, засрали знатно. Но есть предел напору фекалий в пропагандистской фановой трубе. Дальше общественное сознание начинает задыхаться в миазмах циничной лжи, льющейся зловонным потоком на головы уставших европейцев. Когда, как по Оруэллу, холод в батареях – это тепло европейской солидарности, а рост цен в продуктовых магазинах – минимальная плата за сохранение европейской демократии, которая может погибнуть от асфиксии в объятиях русского медведя.

В военных действиях на стороне киевского режима категорически не хотят участвовать от трёх четвертей до 90 процентов граждан ЕС. Хотя, судя по социологическому опросу, этого всё-таки не исключают дебиловатые европейские политики. И антироссийские санкции (тоже по данным опросов) поддерживать не готовы больше половины, а в некоторых государствах и две трети их жителей. Тем более что поддержка предлагается сугубо за свой, личный счёт. Причём весь этот бред – от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги – ради того, чтобы наказать далёкую «дремучую Россию», которая ни одному из граждан ЕС своей операцией на Украине ничем не навредила. И обыватель, наконец, начинает задумываться: почему он должен платить за чужие грехи?

Мы, конечно, хотим мирного сотрудничества, торговли, обменов и прочих нормальных для всех вещей. Ни от кого не закрываемся, поддерживаем любые здравые предложения.

Правда, в свою очередь хотели бы увидеть, как граждане Европы не просто высказывают тихое недовольство действиями своих правительств, но и говорят что-то более внятное. Например, призывают их к ответу, наказывая за очевидную глупость. Тем более если «плата за европейскую демократию» – холод в квартирах и пустые полки в холодильниках, такая «демократия» – для безумных. Именно поэтому четыре кабинета министров в Европе за короткий срок в отставку уже ушли. Туда им и дорога. И это явно не конец. Голоса избирателей – мощный рычаг воздействия даже на самых отмороженных политиканов.

Так действуйте, европейские соседи! Не молчите. Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим. Выгода очевидна – зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей.