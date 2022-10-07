Социальная значимость муниципального контроля возрастает

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, председатель Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ Вячеслав Тимченко принял участие во Всероссийском форуме контрольных органов. Мероприятие состоялось в Рязани.

Сенатор отметил, что форум имеет большое значение для специалистов контрольной (надзорной) деятельности и традиционно является авторитетной площадкой для общения представителей органов государственной власти, экспертов – всех, кто задействован в системе государственного контроля и заинтересован в ее эффективной работе.

Вячеслав Тимченко выступил на пленарной сессии «Безопасность граждан. Свобода бизнеса». Парламентарий подчеркнул значимость реализации реформы контрольно-надзорной деятельности на муниципальном уровне. «Анализируя итоги прошлого этапа реформы, мы видим, что именно контролерам из органов местного самоуправления приходится тяжелее всего адаптироваться к новому закону и его инструментам. Зачастую риски причинения вреда от нарушений в сфере, например, благоустройства муниципальных территорий, не самые высокие, но они отрицательно влияют на облик муниципального образования и негативно сказываются на удовлетворенности населения от работы органов власти. Именно поэтому муниципальный контроль можно назвать социально значимым», – сказал сенатор.

По словам Вячеслава Тимченко, на фоне снижения административной нагрузки на бизнес, необходимости оказывать поддержку предпринимателям в условиях экономических санкций, органам местного самоуправления стало сложнее бороться с некоторыми категориями нарушителей. «Не все механизмы закона о контроле могут быть эффективно использованы на практике. Поэтому крайне важно не забыть про муниципалитеты на новом этапе развития системы государственного и муниципального контроля, и постараться устранить проблемы», – считает парламентарий.

Он подчеркнул, что законодатели готовы поддержать Министерство экономического развития РФ в такого рода работе. «Возможно, стоит продумать специальные мероприятия именно для муниципального контроля, которые позволят учесть всю его специфику и будут применяться только для этих видов контроля. Как вариант, разработать и принять на федеральном уровне отраслевые нормативные правовые акты по отдельным видам муниципального контроля, чтобы дать им единую базу, на которую можно опереться», – сказал Вячеслав Тимченко.