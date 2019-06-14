Сочи – город «криминальных паханов в погонах»

И не только в погонах. Но и в официальных костюмах чиновников. И даже (что цивилизованному человеку не привидится в самом кошмарном сне!) – в судейских мантиях!

А всего лишь чуть более 5 лет назад все наше высшее руководство страны и лично президент России Владимир Путин пытались представить мировому сообществу данный город на берегу Черного моря как визитную карточку России. Да вот, видимо, слеплена эта «визитная карточка» была настолько топорно и фальшиво, что уже через несколько месяцев после завершения «Олимпиады-2014» с неё облезли все краски и наружу повыскакивали чёртики, которых власти нашей страны попытались было спрятать за прекрасными сочинскими пальмами.

И этот город, который президент России хотел сделать своеобразной российской черноморской Меккой вновь превратился в обыкновенный криминальный притон.

Только особенность данного притона состоит в том, что, если в обычном воровском притоне главарями являются «воры в Законе», то в этом уникальном криминальном притоне под названием «город Сочи» главарями стали «паханы в погонах». Которые весьма оперативно создали ОПГ (организованную преступную группировку) с местной сочинской администрацией. И главной задачей данной ОПГ является всемерное «заколачивание бабок» на всем и на всех. Не считаясь ни с нормами российских законов, ни с нормами международного права, ни с нормами элементарной человечности и морали.

Во главу угла поставлен лишь один принцип: как можно больше и как можно быстрее набить свои бездонные карманы!

При этом, если кто-то вольно или невольно встает на их пути, эти «криминальные паханы в погонах» и их чиновные подельники из городской администрации не останавливаются ни перед чем. И в их среде действуют «законы», значительно более бесчеловечные, чем соответствующие «понятия» обычного уголовного сообщества. Потому что даже у самых закоренелых воров существуют понятия Совести и Чести. А у сочинских «криминальных паханов в погонах» и членов их ОПГ подобного рода понятий давно уже нет.

Этой публикацией я начинаю серию своих журналистских расследований по поводу того, что сегодня реально происходит в городе на берегу прекрасного Черного моря и куда так активно президент России Владимир Путин зазывал гостей со всего Света для того, чтобы познакомиться с нашей Матушкой-Россией. В городе, который с таким напряжением (но, и с блеском) принял в 2014-м году Зимние Олимпийские Игры. Хотя, при этом сам оказался в положении обиженного пасынка в своей собственной стране. Ибо, этот город сегодня, как в самые наихудшие времена средневековья, буквально отдан на разграбление местным чиновникам и их верным слугам – «криминальным паханам в погонах».

И за примерами здесь долго ходить не придется.

Итак, город Сочи сегодня занимает первое место в России по числу обманутых дольщиков в жилищном строительстве. Что стало даже предметом специального поручения президента России: разобраться и решить проблему обманутых дольщиков в этом прекрасном городе-курорте.

Только, вот, ведь, в чем вся уникальная особенность данной проблемы! Никто так до сих пор и не определил виновников сложившейся ситуации. И всю вину переложили либо на застройщиков, либо на самих граждан. А городские власти во всей этой ситуации выглядят белыми и пушистыми! Как-будто данная проблема вообще касается их лишь постольку-поскольку…

Они проводят бесконечные совещания, заседания, советы, комиссии. И направляют иски в суд на… принятие мер по незаконному строительству жилья.

Забыв, правда, при этом упомянуть о том, что на определенном этапе какой-то чиновник городской администрации подписывал соответствующий разрешительный документ на тот или иной объект по строительству. А потом просто «забыл» проконтролировать его исполнение. И, возможно, не задаром…

Тем временем, прошли годы. Жилые дома были построены.

И вдруг! Как гром среди ясного неба, на людей обрушились кары небесные! И им объявили о том, что их жилье – незаконное!

Тогда в дело начинают вступать «криминальные паханы в погонах». Кому-то они напрямую предлагают «договориться». Что на общечеловеческом языке означает – внести некую сумму за «решение проблемы». Или просто «поделиться площадью». То есть, отдать им часть уже отстроенного жилья. И, если эти переговоры кончаются ничем, в ход идут силовые методы. Готовый к заселению дом сносят на глазах у изумленных граждан! Которые вложили в него все свои, возможно, последние сбережения. И которые ждали его несколько лет!

Но! «Криминальных паханов в погонах» никогда ничем не тронешь. Ни слезами, ни уговорами, ни мольбами. Они понимают лишь язык шуршащих купюр. И, если они его не слышат, разговаривать с ними бесполезно.

Тем более, что работают они не в одиночку, а организованной преступной группировкой. И за каждую подобную «сделку» должны нести определенную долю ответственности и передать соответствующую часть «вознаграждения» наверх. Тем, кто сначала давал разрешения на эти «незаконные застройки», а затем также успешно свои собственные решения отменял. Ставя тем самым людей в безвыходное положение. Фактически подводя их к акту вымогательства взятки.

Еще круче поступают «криминальные паханы в погонах» и их криминальные подельники из администрации города с теми застройщиками, которые осмеливаются не соглашаться на их грабительские условия. И по тем или иным причинам отказываются «давать им на лапу» или предоставлять квадратные метры в своих жилищных комплексах в качестве «премиального вознаграждения».

Так, например, произошло с одним из наиболее известных сочинских жилищных застройщиков Анзором Пруидзе.

Этот человек, имеющий звание «Заслуженный строитель России», построил в городе Сочи очень много социально значимых объектов и целый ряд жилых комплексов. Но, после «Олимпиады-2014» (когда часть рабочих ресурсов была отвлечена на строительство олимпийских объектов) на ряде жилищных комплексов, которые строил АнзорПруидзе возникли чисто технические проблемы. А также – проблемы по согласованию с городской администрацией. Для которой он, кстати, сделал весьма немало. Одного только ремонта набережной в городе Сочи хватило бы для того, чтобы перекрыть все административные затраты на согласительные процедуры по объектам Анзора.

Но, видимо, членам сочинской административной ОПГ захотелось получить от «Заслуженного строителя России» значительно больше! И они начали весьма недостойную и грязную игру. В результате которой практически построенные и готовые к сдаче объекты жилищного строительства Анзора Пруидзе были фактически «заморожены». А сам он по абсолютно надуманным обстоятельствам вдруг был взят под стражу.

Что ж! Тут, как говорится, и удивляться-то нечему. Потому что любая ОПГ как раз и отличается от обыкновенной криминальной шпаны тем, что там все роли распределены совершенно четко и продуманно.

Поэтому, как только АнзорПруидзе отказался от криминального сотрудничества с сочинской ОПГ, он стал для неё опасен. И тут же было принято решение о его изоляции. А для того, чтобы хоть как-то обставить с точки зрения Закона данное решение, ему приписали «обман дольщиков» и «нарисовали» часть 4 статьи 159 УК РФ. Что в переводе на общедоступный язык означает: мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц.

Но, вот что самое интересное.

За время своего пребывания в городе Сочи я так и не смог найти НИ ОДНОГО ОБМАНУТОГО АНЗОРОМ ПРУИДЗЕ ДОЛЬЩИКА! О чем не преминул сказать во время своей личной встречи заместителю прокурора города Сочи Олегу Колмычеку. В связи с чем, он как-то странно замялся и поспешил перевести разговор на другую тему. Но, я вновь вернул его к данной теме и напрямую спросил: «А что вы будете делать с несколькими тысячами дольщиков, если АнзорПруидзе, все-таки, будет осужден? Вы сможете кого-то заставить достроить их жилье? Или компенсировать их затраченные средства?»

На что последовало неловкое гробовое молчание…

И, думаю, что сегодня на этот вопрос ответить не сможет НИКТО!

Потому что сама криминальная преступная власть города Сочи создала такие условия, при которых породила систему «обманутых дольщиков». И активно «стрижет» с этой системы денежные купоны! А ответственность за все свои преступления пытается переложить на тех, кто реально старается реализовать программу обеспечения людей доступным жильем.

При этом, власть города Сочи в лице его мэра Анатолия Пахомова при активной поддержке властей Краснодарского края полностью сегодня опирается на «криминальных паханов в погонах», забывших о том, что существуют нормы Закона и Права, забывших о том, что такое Человеческое Достоинство и Честь Офицера. И, скорее всего, с ними в одной «команде» играют даже «слуги Закона» в судебных мантиях. Потому что эти самые «слуги Закона» работают не по Закону и не по Справедливости, а по указке вышестоящего городского начальства и вышестоящих прокурорских и следственных сотрудников.

А порой дело доходит до полного правового абсурда!

Так, например, судья Центрального районного суда города Сочи г-н Орехов выносит постановление об изменении меры пресечения Анзору Пруидзе с заключения под стражей на домашний арест. Но, не успевает Анзор выйти из здания суда, как к нему подскакивают некие следственные сотрудники в штатском, суют в нос какое-то «постановление» (по той же самой статье УК и практически по тому же уголовному делу), силой запихивают в машину без каких-либо опознавательных знаков, одевают наручники и везут в другой город. Где его более суток (вопреки Закону) содержат под стражей, вновь предъявляют новое (совершенно глупое и надуманное) обвинение и отправляют в СИЗО.

Подобного рода действия, мой дорогой читатель, мы наблюдаем иногда лишь в американских боевиках про колумбийскую мафию.

В связи с чем, у меня сам собой невольно возникает вопрос: а в какой стране мы сегодня живем? Уж, не в Колумбии ли? Только, вот, Анзор Пруидзе явно не смахивает на представителя этой самой мафии. Скорее те, кто совершали над ним насильственные действия (увешанные тяжелыми золотыми цепями, одетые в старые потертые джинсы и весьма похожие на криминальных авторитетов) походили на представителей мафиозного сословия.

И обслуживали эти «лихие ребятки», скорее всего, таких же мафиозных бонз. Или их представителей. Потому что, то, что они делали, ну, никак не вяжется с представлениями о моральном облике российских правоохранителей.

Хочу признаться тебе, мой дорогой читатель. Первоначальным поводоммоего визита в Сочи была отнюдь не история с обманутыми дольщиками и незаконным (на мой достаточно опытный взгляд) арестом и содержанием под стражей застройщика Анзора Пруидзе.

В прекрасный морской город Сочи меня привела другая история.

Здесь планировалось построить уникальный детский развивающий Центр. Почти на самом берегу моря. В уникальной реликтовой дубовой роще. С полным сохранением экологической среды этого заповедного участка. И работа над этим проектом шла, аж, с 1993 года. Были готовы все проектные документы. Согласованы все постановления о строительстве и о выделении участка земли. Были приглашены серьезные инвесторы.

Но! Власть в Сочи без конца менялась. И каждая новая власть накладывала на этот уникальный участок земли свою жадную лапу! Потому что слишком уж жирным им казался этот кусочек землицы в самом центре города!

И, наконец, сюда прибыл весьма выгодный «купец» — сам лично господин Ресин. Который очень быстро понял, какие «сливки» можно снять с этого лакомого кусочка земли в самом центре города Сочи. И в момент ока были переделаны все ранее принятые решения городских властей.

Вот что делают деньги! Большие деньги, замечу я вам!

И – никакого детского центра НЕ СТАЛО!

А вместе с ним не стало и уникальной реликтовой дубовой рощи! Её попросту всю вырубили под корень. А на их месте весьма быстро ресинская строительная спецбригада под названием «Спецстрой 14» построила огромную башню высотой в 32 этажа.

Да, вот беда. После того, как была вырублена дубовая роща, зона эта стала оползать, и земля там начала проваливаться и трескаться. Поэтому башня сегодня находится в аварийном состоянии и в любой момент может попросту рухнуть на головы сотен горожан. Прихватив с собой всех, кто находится в ней внутри.

В связи с чем, у меня, естественно, возник вопрос: «А кто и за какие заслуги дал разрешение господину Ресину уничтожать уникальную реликтовую дубовую рощу и строить на её месте громадину в 32 этажа, которая создает реальную угрозу для жизни сотен и тысяч людей? И кто посмел отнять этот участок у детей?»

Я-то ответ на данный вопрос знаю. Всё это сделала преступная коррумпированная сочинская власть, на службе у которой находятся «криминальные паханы в погонах». И именно эта власть сегодня несет прямую ответственность за то, что тысячи людей уже остались в прекрасном городе Сочи без жилья и еще тысячи безо всякой надежды выходят на митинги, требуя разобраться с теми, кто делает их «обманутыми дольщиками».

Обманывают этих несчастных людей не АнзорПруидзе и такие же как он застройщики, а представители самой сочинской власти во главе с мэром города и их верные псы – «криминальные паханы в погонах».

Которых давно уже пора в наручниках доставить в следственные изоляторы и серьезно допросить на предмет того, кто, сколько, когда и за что получил денег для того, чтобы создать себе красивую жизнь и для того, чтобы жизнь простых граждан России и простых сочинцев превратить в настоящий ад.

Думаю, что этим в самое ближайшее время займутся представители Генеральной прокуратуры России, Следственного Комитета России и ФСБ России. Потому что президент России Владимир Путин, давая поручение разобраться с проблемой «обманутых дольщиков» в Сочи, имел в виду, что надо решить вопрос в интересах граждан России, а не в интересах чиновников, набивающих до отказа свои бездонные карманы и использующих в этих целях всякого рода «криминальных паханов в погонах».

В ином случае, нам придется признаться на весь Мир в том, что мы их круто надули, представив наш черноморский Сочи процветающим городом. А на самом деле это – город бомжей, процветающих заворовавшихся чиновников и «криминальных паханов в погонах».

И об этом мною будет написан еще не один очерк.

А данную публикацию прошу считать моим официальным обращением в Генеральную прокуратуру РФ

Сергей Комков – главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ»