Снижение ставок по ипотеке ожидается до 11-12 %

В конце мая Центробанк снизил процентную ставку на 300 базисных пунктов — с 14 до 11% годовых. Это значит, что и процентная ставка по ипотеке также будет снижена. Эксперты ожидают, что она упадет до 11-12 %. Они прогнозируют, что именно пересечение этого порогового значения ознаменует начало оживления строительного рынка и рынка недвижимости. В разных регионах банки, застройщики, кредитные предприятия готовят новые программы с учетом сниженной процентной ставки.

Так, если вы планируете оформить ипотеку в Воронеже, на сайтеEtagi.com — https://voronezh.etagi.com/ipoteka/ — вы можете получить актуальную информацию по теме и выбрать банк, предложение которого для вас более привлекательно. Вообще, специалисты рекомендуют получить консультацию ипотечного брокера перед тем, как подавать документы в банк. Его может заменить опытный риелтор, который также глубоко понимает вопросы ипотечного кредитования и видит примеры успешных и неудачных сделок в конкретном регионе.

Чаще всего клиенты задают типичные вопросы, ответы на них представляем ниже.

Какой первоначальный взнос нужно подготовить?

Как правило, первоначальный взнос составляет 15-20 % от цены на жилье. Он не отличается на первичном и вторичном рынке.

Есть ли возможность оформить ипотеку без первоначального взноса?

Да, такие программы также есть у банков. Однако вам нужно понимать, что условия кредита будут жестче. Во-первых, шансов получить одобрение заявки меньше, во-вторых, вас поставят в такие условия, что семья будет переживать трудный период из-за снижения финансового благополучия. Конечно, цель – собственное жилье – стоит таких жертв. Вам нужно тщательно рассмотреть все доступные варианты.

Имеет ли значение возраст заемщика?

Да, есть пределы, установленные банками: на одобрение заявки может рассчитывать человек возрастом старше 18 лет и младше 75 лет.

Имеет ли значение кредитная история при обращении за ипотекой?

Да, банки обязательно оценивают кредитную историю заемщика. Если она испорчена просрочками или неуплатой, шансы на одобрение вашей заявки уменьшаются, но они все равно есть. Каждое обращение рассматривается индивидуально. Кстати, таким же образом рассчитываются и ежемесячные платежи: человек с небольшим доходом и иждивенцами сможет платить меньший платеж, но в течение пролонгированного срока. Напротив, человек с достаточным доходом и малыми расходами сможет быстрее погасить долг платежами большего размера.