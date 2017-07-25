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Смертность от онкологических заболеваний в Астраханской области снижается

рак
Июль 25
04:00 2017
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В Астраханской области показатель смертности от новообразований снизился на 4% (с 185,0 до 176,8 на 100 тыс. населения). За 5 месяцев 2017 года от новообразований умерло 745 человек, это на 38 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В числе умерших от новообразований доля лиц трудоспособного возраста составила 27,5% (за 5 мес. 2016 г. – 29,5%). В текущем году смертность от новообразований лиц трудоспособного возраста снизилась на 25 случаев.

За 5 месяцев 2017 года на ранних стадиях (I-II ст.) зарегистрировано 62,5% первичных больных, в III стадии выявлено 14,2%, а в поздней IV стадии — 16% первичных больных.

За последние годы в регионе проводится работа по активному выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях, в том числе при проведении диспансеризации. За 5 месяцев 2017 года в смотровых и онкологических кабинетах медицинских учреждений осмотрено более 88 тыс. человек, в женских консультациях и гинекологических кабинетах — более 38 тыс. женщин.

Повысить охват населения региона мерами профилактики позволяет работа передвижного маммографического кабинета. В течение года установка посещает районы области. Местные жительницы могут пройти процедуру обследования, не выезжая в областной центр. В последнюю субботу каждого месяца в областном онкологическом диспансере проводятся Дни открытого приёма. В отличие от приёма в будние дни предварительной записи не требуется. Все пациенты при наличии направления из территориальной поликлиники могут попасть к специалистам в порядке живой очереди. Приём ведут врачи всех основных профилей: маммолог, гинеколог, уролог, специалист по опухолям кожи, головы, шеи и мягких тканей, общий онколог.

Тэги
Астрахань
Страны
Россия

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