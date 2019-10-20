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Закон и беззаконие

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Служебная собака помогла найти контрабандные сигареты

2019-10-18_сочи_сигареты_05
Октябрь 20
19:54 2019
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16 октября на таможенном посту МАПП Адлер Сочинской таможни сочинские таможенники совместно с пограничниками задержали два автомобиля с тайниками.

В ходе таможенного контроля инспектор таможни остановил автомобиль ВАЗ «21083», прибывший из Республики Абхазия. Подозрительное транспортное средство было направлено на осмотр с помощью МИДК.

Досмотрев автомобиль с привлечением специалиста-кинолога со служебной собакой лабрадором-ретривером по кличке Ундина Морская Царица таможенники обнаружили в «Ладе» множество тайников. Сигареты были спрятаны под обшивкой кузова автомобиля, в конструктивных полостях, в районе второго ряда сидений, а также под обшивкой крыши. Всего было найдено 100 блоков сигарет без акцизных марок (1000 пачек, 20000 штук).

Водитель, неработающий 29-летний гражданин Абхазии, пояснил, что перемещаемые им товары он приобрел в Республике Абхазия в коммерческих целях.

Поздно ночью был задержан еще один автомобиль – HYUNDAI SOLARIS, 2012 года выпуска. В иномарке цвета красный гранат таможенники нашли также множество сигаретных тайников. Сигареты были спрятаны под рулевой колонкой, в бардачке, вместо фильтра кондиционера, в салоне в передних и задних спинках сидений под чехлами, под обшивкой багажника, в заднем бампере. Искусная маскировка не помогла нарушителю. Всего таможенники изъяли 700 пачек сигарет без акцизных марок (14 000 штук), — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

«За сокрытие товаров путем использования тайников при перемещении через таможенную границу нарушителям грозит крупный штраф (от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой), а также конфискация транспортного средства, в котором они перемещались», — отметил заместитель начальника таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни Алексей Быков.

Сигареты и автомобили изъяты. Образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждены 4 дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

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