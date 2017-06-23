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Слухи и факты о увеличении добычи нефти в США

neft01
Июнь 23
19:24 2017
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Не многие в принятии решений пользуются фактами, большинство же из-за отсутствия полной информации подаются влиянию, реагируя на слухи.

Итак, по информации журнала Forbsот 5.06.2017 г. Источник http://www.forbes.ru/kompanii/345569-triumf-ssha-dobycha-nefti-mozhet-dostich-rekorda-uzhe-k-koncu-2017-goda — к концу 2017 года в США ежедневно планируют добывать нефти по 9,74 млн. баррелей в сутки. В мае же 2017 года объем добычи в США был 9,4 млн. баррелей…

Главное в этой информации не то, что США готовится нарастить добычу нефти, а то, как это в целом повлияет на мировой рынок и цены на нефть.

Если в США намереваются увеличить добычу нефти на конец года на 0,34 млн., что составляет прирост на 3,6%. – Это слухи!  Желаемое намерение ещё не факт.

Например, спортсмен  по прыжкам в высоту тоже желает взять высокую планку, но, как известно это не всегда и не у всех получается.

Обескровленная и ослабленная внутренними политическими и экономическими кризисами экономика России очень сильно зависит от цен на нефть. В этой связи давайте проанализируем и другие цифры (факты).

Во-первых, во всем мире сегодня ежедневно добывается 80,3 млн. баррелей нефти.

Объем добычи нефти в США — 9,4 млн. составляет – 11,7% от мирового. Если в США случится к концу года прирост на 0,34 млн. баррелей в сутки, то от общего объема добычи нефти это составит всего лишь 0,42%. – Это факты!

Может ли такой мизерный прирост добычи в 0,42% существенно повлиять на цену нефти? Ответ будет – конечно же, нет.

Во-вторых, надо учесть и то обстоятельство, что основные (страны) мировые поставщики нефти на рынок договорились о снижении нефтедобычи, продлив об этом соглашение до 2018 года и далее.

Кроме того внутри США есть ещё один фактор влияния. – Методы варварской добычи сланцевой нефти наносит невосполнимый ущерб экологии и природе, что вызывает протест цивилизованной части американского общества.  Ведь стоимость природы в США и здоровье граждан, которые находятся«на другой чаше весов» стоят много больше прибыли от добычи нефти таким способом.

Гарматюк Владимир

Россия, г. Вологда

Тэги
Нефть
Страны
США

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