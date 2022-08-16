Армия и оборона

Словакия передает Украине свои истребители МиГ-29

Автор: Максим Сливко
МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши

Словакия передает Украине свои истребители МиГ-29. Об этом сообщает государственный телеканал RTV со ссылкой на министра обороны этой страны Ярослава Надя.

Количество самолетов не называется, но ранее говорилось, что у Словакии на вооружении – 11 единиц МиГ-29. Их снимут с вооружения к концу августа.

Также сообщают о том что Польша, Словакия и Чехия приняли решение о запуске программы по производству артиллерийских систем, боеприпасов и другой военной техники для Украины.

Запасы старого советского вооружения в Восточной Европе подходят к концу. Вопрос о производстве оружия специально для Украины поднимается всё чаще. Вопрос лишь в том кто будет это оплачивать. Захотят ли европейские налогоплательщики содержать и вооружать Украину?

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