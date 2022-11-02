Следующие за бессмертными

Героев нашего времени хватает. Совсем молодые мужики с орденами мужества и медалями “За Отвагу” – не редкость, и боевые награды, как один из критериев принадлежности к элите, достойно могут соперничать с наличием анонимных счетов в швейцарском банке. Дело только за тем, готовы ли гражданское общество РФ признавать их таковыми.

Формированию новой элиты сегодня мешает нежелание существующей антиэлиты даже заикаться о существовании таких людей. Выйдешь на улицу, встретишься в кабинете – есть такие герои, и их немало. Включишь телевизор, развернешь газету – их как бы и нет, а есть сплошные танцысозвездами. Традиционные медийные каналы молотят круглосуточно, пытаясь заместить настоящих героев фальшивками и суррогатами, дискредитируя себя и сваливаясь из статуса повелителей мозгов в статус “зомбоящиков”.

Но Слава Богу, современные средства коммуникации создали новые способы обмена данными. В рамках этих новых форм можно и нужно активно публиковать критерии адекватной, ответственной элиты. Не надо стесняться рассказывать о здравствующих военных и гражданских, формируя еще один полк, следующий за бессмертным. Страна должна знать своих героев, а герои, что страна их помнит и считает примером для подражания, доверяя им защиту и управление.