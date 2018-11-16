Следственное хамло

Россия многие годы шла к своему Светлому Будущему! О нем мечтали лучшие представители российской интеллигенции. Ему – этому Светлому Будущему – посвятили свои жизни многие выдающиеся люди. А кто-то – просто отдал свою Жизнь за то, чтобы это Светлое Будущее когда-нибудь настало!

И вот оно свершилось! Россия дожила до своих «светлых дней»!

Только, вот, если бы те, кто о них так долго и упорно мечтал хотя бы на миг сегодня увидели, чего мы, в конечном итоге, получили, наверное, сто раз перевернулся бы в своем гробу!

Потому что сегодня Россия в результате долгих «исканий», бесконечных «реформ» и «преобразований» создала общество, в котором пышным цветом расцвело такое уникальное явление как хамство!

Причем, не только на бытовом уровне. Потому что, когда тебя просто обхамят где-нибудь в магазине или в какой-нибудь «шарашкиной канторе» — это еще полбеды. А вот когда ты попадаешь под прицел хама, обличенного властью – это уже настоящая беда!

И эта беда становится многократно более страшной если данный хам является представителем, так называемых, «силовых структур». Ну, к примеру, — полиции и следственных органов. Тогда ты вообще рискуешь либо быть избитым до полусмерти, а потом еще отправленным в «обезьянник» с обвинением в нападении на представителей власти. Либо тебе могут «пришить» любое уголовное дело без каких-либо доказательств и отправить в «места не столь отдаленные» на долгие годы!

При этом, общаться по-человечески с тобой будут лишь в одном случае. Если ты сам или кто-то из твоих доверенных лиц сумеет договориться о «некоторой благодарности» этим «представителям власти». Естественно, в виде купюр соответствующего достоинства. Причем, суммы, как правило, фигурируют прописные – от пяти нулей и выше!

Во всех иных случаях с тобой будут разговаривать так, будто бы ты уже и не человек, и не гражданин этой Великой Страны, а всего лишь – жалкая тварь, случайно появившаяся здесь на свет Божий! Даже если ты – профессор, доктор наук, академик, известный деятель культуры, науки, искусств. Для хама в правоохранительной структуре это абсолютно не имеет никакого значения!

Потому что за последние годы все основные позиции в руководстве правоохранительных органов нижнего и среднего уровня (в полиции, в следственных подразделениях, в службах судебных приставов и проч.) заняли весьма молодые люди, воспитанные и выращенные уже в новых условиях. Так сказать, — на «новых образовательных стандартах»!

Сегодня во все эти структуры пришло новое, весьма циничное поколение! Для которого уже нет никаких жизненных норм морали и нет никаких норм элементарной нравственности! Которое готово ради достижения поставленной цели идти на любую подлость! Перешагивать через любые моральные нормы поведения! И продвигаться вперед по жизни, как говорили наши идейные и убежденные в своей жизненной позиции предки, буквально по трупам!

Поэтому сегодня уже никого не удивляет, когда в том или ином отделении полиции из уст офицеров несется отборный мат, когда доставленных туда людей тут же одевают в наручники и избивают до кровавых синяков, когда издеваются над людьми старшего возраста, женщинами и детьми.

Сегодня уже никого не удивляет, когда приставы в судах ведут себя как держиморды, и набрасываются на любого посетителя с угрозами, оскорблениями и даже применяют к ним физическую силу.

Сегодня уже никого не удивляет, что следователи, ведущие уголовные дела совершенно беззастенчиво договариваются с преступниками, получают от них взятки за прекращение в отношении них уголовных преследований. А с невиновными людьми ведут себя крайне надменно, начальственно и по-хамски! Требуют признания вины в том, что те не совершали. Фальсифицируют материалы уголовных дел. А когда к ним пытаются обратиться с требованием прекратить подобного рода издевательства и безобразия и пытаются предоставить им документы и доказательства невиновности обвиняемых ими людей, эти «слуги Закона» сразу же превращаются в настоящих воинствующих хамов!

Для того, чтобы не быть голословным, приведу всего лишь один пример.

15 ноября 2018 года направился я в Следственный отдел Троицкого и Новомосковского Административного округа Москвы (ТиНАО) СК по городу Москве. День был приемный. То есть, в этот день руководство данного Следственного Отдела обязано было принимать всех граждан, которые пришли к ним по тем или иным вопросам. Так положено по Закону.

А я поехал на прием к руководителю этого отдела не просто на прием. И не просто поговорить по душам. А с конкретными документами, по конкретному уголовному делу. Делу – весьма резонансному! По поводу которого 17 октября 2018 года в Информационном Агентстве «РОСБАЛТ» в Москве проходила специальная Пресс-конференция на тему «Почему наркотики побеждают полицию?» И в ходе данной Пресс-конференции были озвучены материалы, подтверждающие факты полной невиновности офицера полиции Алексея Федорченко, задержавшего 22 апреля 2015 года наркомана и наркодилера Геннадия Богданова в состоянии наркотического опьянения с большим количество наркотиков.

Так вот. В наших руках оказались материалы, подтверждающие факт сговора следователя Петра Нечаева с наркоманом Геннадием Богдановым, в результате которого уголовное дело в отношении последнего было прекращено. А полицейский Алексей Федорченко, честно выполнивший свой служебный долг и задержавший этого наркомана с наркотиками в кармане, был по заявлению самого задержанного наркомана Богданова обвинен в побросе ему наркотиков! И вот уже более 12 месяцев находится под стражей в СИЗО!

Самое интересное заключается в том, что все эти «фокусы» прекрасно отражены в материалах уголовного дела.

Но! Следователь Следственного отдела ТиНАОЗаур Исаев, который сегодня ведет это «дело» как будто не замечает этих явных фактов!

И это наводит на весьма интересные выводы. Уже по поводу самого следствия!

Именно об этом я и намеревался серьезно поговорить с начальником Следственного отдела ТиНАО СК по гор. Москве Алексеем Шевкуновым. И именно для этого прибыл в приемный день и в приемный час в их Следственный отдел.

В «приемной» начальника отдела меня сначала долго и с пристрастием опрашивала секретарша: зачем и почему я пришел к ним в отдел?

Затем на пороге начальственного кабинета появился молодой человек в серых помятых полуспущенных штанах и не первой свежести рубахе. Этакий слегка приблатненныйпарниша! И, глядя на меня в упор, жестко спросил:

Вам чо надо?! Вы к кому?!

Я вообще-то пришел на прием к начальнику отдела – Алексею Сергеевичу Шевкунову, — прозвучал мой ответ парнише.

Ну, это я Шевкунов! И чо?! Вы по какому делу?

Может быть, мы зайдем с вами в кабинет? – Предложил я. – Мне хотелось бы обсудить с вами ряд вопросов, связанных с делом Алексея Федорченко…

Я не успел окончить фразу, потому что «начальник» Шевкунов поднял вверх руку и остановил меня на полуслове.

А вы – кто такой?! Вы чо?! Сторона дела?!

Нет. Я – не сторона дела. Но, я вместе с адвокатами проводил экспертное расследование по данному делу. И у меня имеются весьма важные документы и доказательства. Я хотел бы сделать по данному поводу соответствующие заявления…

Я вновь не успел договорить начатую фразу. Потому что «начальник» Шевкунов вдруг резко дернул рукой и заорал, указывая мне на выход:

Вон отсюда! Я ни с кем, ни о чем разговаривать не буду! Какие еще заявления?! Буду разговаривать только со стороной дела! А ты – пошел вон отсюда! Выход – там!

Послушайте, господин Шевкунов! Вы почему себя так ведете? – Уже не выдержал я. – К вам пришел гражданин России, известный человек, писатель, эксперт. Принес вам серьезные документы, касающиеся конкретного важного уголовного дела. Хочет подать заявление! А вы себя ведете таким образом! Мы уже направили через Государственную Думу России специальные обращения и материалы нашей Пресс-конференции в Генеральную прокуратуру России, в Следственный Комитет России в ФСБ!…

После этих слов «начальник» Шевкунов вдруг резко задвигал бровями и резко притопнул ногой! Так, что затряслась вся дверная рама. И заорал еще громче:

Я же сказал тебе! Пошел вон! И можешь писать куда угодно! И кому угодно! А здесь я с тобой разговаривать ни о чем не буду! Ты все понял?!

Он поддернул сползающие штаны, зашел внутрь кабинета и хлопнул дверью так, что дверной косяк сначала резко крякнул, а затем долго жалобно пищал.

После того, как в кабинет удалился шеф из приемной тихо выскочила и его секретарша, оставив меня в полном одиночестве. Видимо, в расчете на то, что я начну рваться внутрь, безобразничать или делать что-то другое, недозволенное (например, — рыться в бумагах). И это станет основанием для моего задержания прямо там – в отделе. Потому что все помещения находятся под наблюдением видеокамер.

Но, я решил не связываться с начальствующим хамом, занимающим по какому-то странному стечению обстоятельств должность начальника Следственного отдела целого Административного округа города-героя Москвы. И потихоньку покинул это мрачное здание…

Хотя, этот визит навел меня на довольно серьезные размышления о том, что же сегодня происходит в наших силовых структурах в целом, и в следственных органах, в частности.

Мне почему-то припомнился недавно повторенный по телевизионным каналам прекрасный старый многосерийный фильм под названием «Профессия – следователь». В котором представлен образ советского следователя, работающего над раскрытием весьма опасных и весьма запутанных преступлений.

Но, больше всего запомнился образ этого следователя. Всегда аккуратно одетый. Всегда предельно почтительный и уважительно относящийся ко всем, с кем ему приходится общаться. К нему приходят и с ним запросто общаются простые советские люди, которые активно помогают раскрыть самые, казалось бы, запутанные и хитроумные преступления.

В противовес этому образу сегодняшние наши следователи больше похожи на какую-то рыночную шпану. Или на блатную братву! Готовую на любой сговор с любыми бандитами и любыми преступными элементами!

В связи с этим, видимо, рассчитывать российским гражданам на какую-то объективность, подобного рода «следствия» от этого следственного хамла даже не стоит!

Прошу данную статью считать официальны обращением в Следственный Комитет России

Сергей Комков – член Союза писателей Москвы, академик МАНПО, д.пед.н., д.ю.н., проф.