Скончался командир “Альфы” полковник Михаил Головатов

На 73-м году жизни скончался командир Группы «А» КГБ-ГУО полковник Михаил Головатов.

В Группе — с момента ее основания в 1974 году прошел путь от мл. разведчика до командира подразделения. Неоднократно участвовал в сложнейших спецоперациях, в том числе в Афганистане. Михаил Васильевич принял командование в сложный период событий ГКЧП августа 1991 года.

Он являлся одной из ключевых фигур в отстаивании интересов России в контексте обвинений и судебного преследования со стороны официальной Литвы относительно участия военнослужащих советской армии и сотрудников Группы «А» в событиях января 1991 года в городе Вильнюсе Литовской ССР.

Его личные заслуги в обеспечении безопасности нашей страны были отмечены высокими государственными наградами, среди них – ордена Красного Знамени, Красной Звезды, «За личное мужество» (Беларусь), Почёта и медаль «За отвагу».

Вечная память о Михаиле Васильевиче навсегда останется в наших сердцах!

Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора “Альфа”