Синод Албанской церкви отказался признать «новую церковь» Украины

Синод Албанской церкви, одной из 15 поместных Православных церквей мира, отказался признавать новую церковь Украины, созданную в декабре Константинопольским патриархатом, сообщило греческое агентство «Romfea».

Заседание албанского Синода, на котором было принято заявление по украинскому вопросу, состоялось еще 4 января, однако документ по его итогам был обнародован только 7 марта.

Письмо Варфоломею стало ответом на его послание от 24 декабря 2018 года с сообщением о создании «новой церкви» на Украине.

Албанская церковь заявила о незаконности епископской хиротонии «митрополита» «новой церкви» Епифания Думенко и остальных ее иерархов, поскольку они были совершены отлученным от церкви и преданным анафеме Филаретом.

В частности, иерархи Албанской церкви выразили обеспокоенность в связи с признанием Константинополем «задним числом» хиротоний, совершенных отлученным и подвергнутым анафеме Филаретом Денисенко, «хиротонии которого недействительны, лишены благодати и действия Святого Духа». Кроме того, в Албанской церкви подвергли сомнению каноничность хиротонии самого руководителя новосозданной «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифания Думенко.

«Как можно, согласно икономии, признать эти хиротонии, имеющие благодать Святого Духа, ведь все эти хиротонии были хулой на Духа Святого», — сказано в заявлении.

Албанский Синод напоминает, что в свое время церковная полнота Сербии, Румынии, Болгарии, Грузии, Польши, Албании, Чехии и Словакии была едина в стремлении к автокефалии, чего нельзя сказать про нынешнюю Украину. Как отмечено в документе, миллионы верующих Украинской православной церкви отказались принимать участие в получении томоса об автокефалии и прервали евхаристическое общение с Константинополем.

«Вместо примирения и единства православных верующих в Украине перед нами возникла опасность разделения всего православного мира», — подчеркнул Синод Албанской церкви, призвав ради сохранения единства как можно быстрее созвать Синакс глав всех поместных Православных церквей и совместно обсудить украинский вопрос.