Шюррле близок к переходу в Спартак

Нынешнее трансферное окно традиционно богато на интересные и громкие переходы. Вполне возможно, что в этом межсезонье громкие трансферы будет и в России. Так, активно ведутся переговоры касательно перехода полузащитника немецкой сборной и дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле встан московского «Спартака». Минувший сезон немец провел в составе лондонского Фулхэма, однако этотгод, вряд ли, можно назвать удачным для полузащитника, поскольку «дачники» вылетели в низший дивизион и начнут розыгрыш следующего сезона уже в Чемпионшипе, из которого они выбраться в Премьер-лигу в прошлом году.

Сам Шюррле, по сути, является классическим примером атакующего полузащитника. Более того, немец может играть одинаково хорошо, как левой, так и правой ногой. Многофункциональность футболист нередко выручала немецкую сборную. Так, в финальном матче Мундиаля 2014 года именно Шюррле сделал филигранную передачу на Марио Гётце, который и принес Германии победу на мировом первенстве.

Свой профессиональный путь футболиста Шюррле начал в «Майнце». В сезоне 2010-11 именно благодаря удачным выступлениям Шюррле и его одноклубников команде удавалось долгое время опережать в турнирной таблице саму «Баварию», даже несмотря на то, что в итоге «Майнц» занял лишь пятую строчку, что, впрочем, является лучшим результатом в истории этого коллектива.После «Майнца» в игровой карьере Шюррле был «Байер», что выглядело своего рода повышением. Задержавшись на два сезона в Леверкузене, игрок переехал на Туманный Альбион защищать цвета лондонского «Челси», причем переговоры по переходу немца в стан синих велись довольно долго, а сам трансфер стал одной из первых покупок Жозе Моуринью после его возвращения на Стэмфорд Бридж. Как и Лёв, португалец грамотно использовал многофункциональность полузащитника, закрывая им самые разные позиции, включая даже и место центр форварда наравне с Азаром и Де Брюйне по краям атаки. Впрочем, Моуринью все же предпочитал отдавать немцу его профильную позицию, а именно отправляя его на фланг, чаще всего это была левая бровка. Тем не менее, для самого игрока первый сезон в Лондоне вовсе не получился ярким.

Уже в следующем сезоне немец явно выбивался из схемы, построенной Моуринью и, откровенно говоря, надобность в игроке отпала сама собой. Даже несмотря на победный сезон в «Челси» в том году Шюрле покинул клуб и перешел в «Вольфсбург», где задержался на один сезон, а потом переехал в дортмундскую«Боруссию». Впрочем, в Дортмунде игрока регулярно сопровождали травмы, а на Чемпионат Мира 2018 полузащитник и вовсе не попал. Минувший сезон Шюррле на правах аренды отыграл в«Фулхэме», однако, согласно контракту, в случае вылета команды из элитного дивизиона Шюррле вновь возвращается в Дортмунд. Так и случилось, и теперь для многих очевидно, что оставаться в «Боруссии» игрок не будет, и глаз на немецкого полузащитника положил московский «Спартак». Кстати говоря, новый сезон Российской Премьер-лиги уже начался, а значит, любители ставок на спорт вновь могут делать свои прогнозы на матчи российского футбола, а для того, чтобы делать свои прогнозы на максимально выгодных условиях не лишним будет ознакомиться с лучшими сайтами по ставкам на спорт. В любом случае, помните что ставить на кон можно лишь ту сумму, которую вам не жалко проиграть. Играйте ответственно и знайте, когда нужно остановиться.

В итоге, трансферы Шюррле в«Спартак» выглядит более, чем реально и, скорее всего, этот переход лишь вопрос времени,так что, вполне вероятно, что мы увидим в составе московского клуба чемпиона мира в составе немецкой сборной.