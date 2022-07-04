Происшествия

Шведы выпустили бургер со вкусом человеческого мяса

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Шведская пищевая компания выпустила бургер со вкусом человеческого мяса.

Этот бургер на растительной основе от компании Oumph! получил высшую награду на фестивале «Каннские львы».

Он изготовлен из сои, грибов и пшеничного белка, а также растительных жиров и «таинственной смеси специй».

Как утверждается, бургер идеально воспроизводит вкус и текстуру человеческого мяса. Уточняется, что при реализации блюда, ни один человек не пострадал.

Также была выпущена реклама бургера — там испачканный кровью мясник сжимает в руках бургер.

СтраныШвеция
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