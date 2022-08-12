Швеция может начать производить оружие специально для Украины, – об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, сообщает SVT

“Мы рассчитываем, что конфликт будет длительным, и поэтому считаем, что поставки, которые были осуществлены до сих пор, должны быть дополнены прямым производством”

Проще говоря, шведы заинтересованы в затягивании конфликта и нанесении России максимальных потерь. Хотят реванша за проигранную Северную войну. Сколько при этом погибнет украинцев их не интересует от слова совсем. Для шведов это расходный материал