Экс-сотрудник Twitter передавал правительству Саудовской Аравии данные критиков властей, пишет The New York Times.

44-летний Ахмад Абуаммо отвечал в Twitter за партнерские программы со СМИ на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В компании он работал с 2013 по 2015 год, в 2019-м его арестовали.

По данным следствия, он “установил контакт с известными в регионе людьми, получив сотни тысяч долларов и роскошные наручные часы”, сливал информацию об учетных записях людях, критикующих Эр-Рияд.

Суд присяжных в США признал его виновным в шпионаже в пользу Саудовской Аравии. Ему грозит 10-20 лет лишения свободы.

Казалось бы незначительная новость? Отнюдь. Между администрацией Байдена и саудитами не самые теплые отношения. Особенно после недавнего провального визита американского президента на Ближний восток. Напомню, в Эр-Рияде отказались резко нарастить добычу нефти по просьбе Вашингтона. Более того, Саудовская Аравия установила тесные деловые отношения с Россией и Китаем. С последним даже торгует нефтью за юани.

В ответ на это своеволие в американской прессе часто вспоминают убийство оппозиционного аравийского журналиста Хашогги (он был убит и расчленен в посольстве Саудовской Аравии предположительно по приказу наследного принца). Теперь подоспел шпионский скандал связанный с преследованием аравийских оппозиционеров. Неровен час США объявит саудитов врагами демократии и свободы слова. А там и до «цветной революции» недалеко. Кстати, на картах полковника Петерса, которые отражали американское видение будущего Ближнего востока, Саудовской Аравии как единого целого не было.