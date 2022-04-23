Реклама

Шпагат: виды и характеристики

Автор:

Шпагат – особый вид упаковочной продукции, без которого не обходится ни одно производство и складское помещение. Он выпускается в нескольких видах, отличающихся по сфере и способу применения:

  • собственно, упаковочный –перевязывать упаковки могут либо вручную, либо с помощью специальных машин. Именно его потребители чаще всего встречают в обычном обиходе. Им перевязывают посылки на почте, коробы с комплектами мебели в магазинах, полиграфическую продукцию и т. д. Для сортировки и маркировки упаковок можно использовать шпагаты различных цветов, это очень удобно;
  • полипропиленовый для пресс-подборщиков –этот вид используется в сельском хозяйстве для перевязки снопов, тюков сена. Он даже получил особое название – сеновязальный, в продаже можно найти продукцию как отечественного, так и иностранного производства. Есть отличия в шпагатах, предназначенных для квадратных и круглых тюков сена;
  • полипропиленовый хозяйственный – более высокой плотности и износостойкости. Продается такой шпагат оптом и представлен в широком разнообразии цветов;
  • пропиленовый для теплиц – этот вид продукции используется для подвязывания растений, широко используется как в теплицах, так и на открытом грунте. Он отлично переносит перепады температуры и влажности, сохраняет прочность и эластичность;
  • полипропиленовый плоский – тонкий эстетически привлекательный вариант, который часто используется для упаковки продуктов питания. Также хозяйки часто его используют в быту – для упаковки вещей, подвязывания комнатных растений, сортировки одежды и т. д. Кстати, этот вид шпагата используется и при изготовлении канатов.

Важное преимущество полиэтиленовых нитей и шпагата в их экологической чистоте. Даже при повышенных нагрузках – морозе, ветре, жаре, влажности, механических нагрузках – они сохраняют свою структуру и не выделяют в окружающую среду опасных веществ. Этот материал не подвергается гниению, не становится средой для размножения микроорганизмов – бактерий, грибков. Также он характеризуется улучшенными антистатическими свойствами. Кроме того, он легок, прост в использовании, долго сохраняется в сложных условиях и не подвержен термоокислительному старению.

Приобретать шпагат для упаковки на складах, производствах, в торговых заведениях выгоднее оптом. ООО «РОстСоюз» предлагает выгодные условия для сотрудничества, в ассортименте всегда несколько видов качественной продукции.

Предыдущая статьяПокупаем туры в Турцию: удивительная Каппадокия
Следующая статьяКак начать бизнес на продаже цветов

Ещё похожие новости

video

Медицинские услуги в Вильнюсе, Литве

Здоровье и медицина
https://youtu.be/NaCXKBBrx7c В столице Литвы Вильнюсе открыта медицинская клиника - это клиника натуральной терапии — ЗАО «Tarptautinė natūralios terapijos klinika». Здесь используются как новейшие технологии в...
Узнать больше

Russian Central Bank To Buy Government Bonds As Trade Resumes

Реклама
Moscow Exchange Reopens With Central Bank To Purchase Government Bonds Russia’s Central Bank recently announced that the trading of bonds and shares on the country’s...
Узнать больше

Hollywood Replaced With Bollywood In Russian Theatres

Реклама
Russia Looks Elsewhere For Movie Entertainment Despite the tumultuous history of Russia with the West, Hollywood blockbuster movies have nevertheless created a profitable industry in...
Узнать больше

How, Where & Why You May Need A Coronavirus QR Code In Russia

Реклама
How To Go AboutAcquiring A QR Code Health Pass In Russia While Russian government has dropped the idea of a mandatory QR code health pass...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.