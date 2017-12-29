В конце декабря 2017 г. Министр финансов Правительства РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1», без всякой задней мысли, разоблачил ложь российских высокопоставленных чиновников.

Как было ранее много раз заявлено с высоких трибун: «Отныне рубль в России по отношению к доллару свободно плавающая валюта, которая регулируется исключительно рынком». – Оказывается, это тоже была очередная ложь.

А. Силуанов открыл правду о том, что Минфин, начиная с февраля 2017 г. на внутреннем рынкепокупает доллары, расходуя на это средства, поступающие в казну государства от нефтегазовых доходов. Укрепление иностранной валюты производится, когда цена за баррель нефти выше заложенных в бюджет страны — 40 долларов.

Покупки долларов в следующем 2018 году также будут продолжены.

Минфин РФ выступает против укрепления рубля. Тем самым он выступает и против материального улучшения положения народа в России. При среднегодовой цене нефти 54−55 долларов за баррель объем поддержки доллару Минфином РФ составит 2 триллиона рублей, а при 60 долларах за баррель — 2,8 триллиона рублей.

Русская пословица про лукавых говорит: «Шило в мешке не утаишь».

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда