СФ РФ поддержал закрепление в законодательстве понятия «социальное предпринимательство»

Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендовал палате одобрить изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие».

Провел заседание председатель Комитета СФ Андрей Кутепов.

На обсуждении присутствовал заместитель Министра экономического развития РФ Вадим Живулин.

Документ представил член Комитета СФ Алексей Коротков.

Сенатор отметил, что закон дополняется положениями, закрепляющими определения «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие» в целях обеспечения оказания мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества.

Согласно закону, «социальным предприятием» является субъект МСП, который осуществляет деятельность в сфере «социального предпринимательства». Определяются условия отнесения субъектов МСП к социальным предприятиям. В частности, такие предприятия должны обеспечивать занятость отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Под этим понятием подразумеваются в первую очередь инвалиды, их трудоустройство.

Федеральный закон устанавливает перечень таких категорий. При этом по итогам предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из таких категорий, среди работников субъекта МСП должна составлять не менее пятидесяти процентов (но не менее двух лиц, относящихся к таким категориям), а доля расходов на оплату труда указанных работников ­ не менее двадцати пяти процентов.

Такие предприятия обеспечивают реализацию товаров, работ, услуг, производимых с участием граждан, нуждающихся в социальной поддержке, осуществляют деятельность по производству товаров, работ, услуг, предназначенных для таких граждан.

Регионы наделяются правом дополнительно устанавливать свои перечни категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, и видов деятельности, направленной на достижение общественно полезных целей.

Комитет СФ рекомендовал одобрить изменения в часть четвертую Гражданского кодекса РФ и статьи 1 и 231 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Как сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ Сергей Калашников, документ внесен членами СФ Валентиной Матвиенко, Ильясом Умахановым, Зинаидой Драгункиной, Лилией Гумеровой, Сергеем Фабричным; депутатом Государственной Думы Павлом Крашенинниковым.

Закон закрепляет новый объект интеллектуальных прав – «географическое указание» – в качестве средства индивидуализации товара. Устанавливается, что географическим указанием, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением. На территории этого географического объекта должна будет осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияниена формирование его характеристик, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Предусматривается, что географическое указание признается и охраняется в силу государственной регистрации, которая осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Географическое указание может быть зарегистрировано одним либо несколькими гражданами, одним либо несколькими юридическими лицами, а также ассоциацией или иным объединением лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству страны происхождения товара. Исключительное право на географическое указание действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на географическое указание в Роспатент, при этом данный срок может быть продлен по заявлению правообладателя каждый раз на десять лет. Федеральный закон определяет случаи, когда действие исключительного права на географическое указание прекращается.