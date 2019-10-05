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Севастопольской таможней выявлен санкционный товар из Германии и Франции

таможня
Октябрь 05
15:32 2019
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28 сентября 2019 г. в ходе проверки одного из оптово-розничных рынков, расположенного на территории города Севастополь, должностные лица отдела таможенного контроля поле выпуска товаров Севастопольской таможни совместно с сотрудниками Севастопольской транспортной прокуратуры и сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республике Крым и г. Севастополю, выявили факт реализации иностранных сыров (Brie, Dorblu, Camembert) весом 6,6 кг. Согласно этикеткам на товаре и представленным документам, обнаруженный сыр был произведен в Германии и Франции, — сообщил нам представитель Севастопольской таможни.

В связи с тем, что данная продукция является санкционной и запрещена к ввозу в Российскую Федерацию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778, сыры были изъяты из торгового оборота и уничтожены.

Тэги
КрымТаможня
Страны
Россия

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