Сергей Владимирович Андриянов награждён орденом Императора Павла Первого

13 июня 2019 года в офисе МБО «Русь Великая» (г. Москва) состоялось награждение советника главы Войсковой Православной Миссии, ветерана Вооруженных сил РФ Сергея Владимировича Андриянова орденом Императора Павла Первого.

Высокой православной награды С. В. Андриянов удостоен за многолетние усердные труды во славу Святой Церкви, вклад в возрождение Российской имперской государственности, а также в сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

Орден Императора Павла Первого по благословению Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Илариона вручил советник Первоиерарха РПЦЗ, начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков.

Главная цель Ордена – способствовать церковному прославлению Государя Императора Павла Петровича, развитию монархического самосознания Русского народа, обретения правды о Государе Императоре Павле Первом и Царской России, сохранение духовного, геополитического, военного и культурного наследия Святой Руси и Российской Империи, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Девиз Ордена Императора Павла Первого: «Моя честь — благодарность потомков».

Орденские знаки были освящены в Павловском соборе Гатчины, Крестным ходом обнесены вокруг Гатчинского дворца, возложены на гробницу Императора Павла в Усыпальнице Петропавловского собора Петропавловской крепости, возложены на место убиения Государя Императора Павла Петровича в Михайловском замке.

Наша справка:

АНДРИЯНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Родился 09 июня 1960 года в г. Волгограде. Русский. С 1967 г. по 1969 год учился в средней школе № 43 г. Волгограда, а с 1970 года по 1975 год в средней школе № 29 г. Нойруппина (Германия) по месту службы отца. С 1975 года по 1977 год учился и успешно закончил Московское Суворовское Военное Училище. Образование — высшее.

С 1977 года по 1981 год учеба в Киевском Высшем общевойсковом командном училище. В 2004 году окончил Московскую академию государственного и муниципального управления РАГС при Президенте РФ по специальности — «Государственное и муниципальное управление, управление предприятиями различных форм собственности».

С 1981 года по 1997 год служба на различных должностях в Вооруженных Силах РФ по полученной специальности. Офицер запаса, военный пенсионер.

Опыт работы с большим объемом информации, управление и планирование работ большого многонационального коллектива ( более 20 национальностей), учёт и ведение большого объёма документации(в том числе секретного характера), проведение переговоров на различном уровне(в том числе международном), ведение большого хозяйства ( был командиром отдельной части)- автопарк, караульная и гарнизонная служба, организация боевой подготовки части, организация пропускного режима и допусков на территорию,подсобное хозяйство части, контроль за уборкой и поддержанием большой территории части ,строительство и ландшафтные работы, озеленение и т.д.

С 1997 года по настоящее время работа в частных службах безопасности.

С 2000 года по 2003 год – являлся кошевым атаманом Московской областной казачьей общины. Община занималась большой благотворительной деятельностью: организация поставки продуктов питания в детские сады Красногорского района от казаков Краснодарского Края, организация благотворительных концертов для инвалидов и ветеранов района с привлечением студентов училища им. Гнесиных и детских коллективов района, ремонт дошкольных учреждений привлечёнными средствами казаков общины(директоров и руководителей предприятий района), строительство и реконструкция нескольких православных храмов.

С 2013 года член Московского окружного казачьего общества ВКО «Центральное Казачье Войско», присвоен чин казачий полковник.

Имеет правительственные и общественные награды:

— Орден «За возрождение России. Петр Столыпин»;

— Золотой орденский крест «За самоотверженный труд на благо Отечества»;

— медаль правительства Москвы «За доблестный труд»;

— медаль МО РФ «За возвращение Крыма»;

— медаль МО РФ «За отличие в военной службе»;

— медали МО РФ «За 10 и 20 лет безупречной службы»;

— медаль международной федерации космонавтики «50 лет полёта Ю.А.Гагарина»;

— юбилейные медали «60, 70 ,100 лет ВС РФ»; другие медали.