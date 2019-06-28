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Сергей Цеков: Развитие православного паломничества в Крыму укрепит духовное единство Русского мира

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Форосская церковь - церковь Воскресения Христова (Крым)
Июнь 28
17:15 2019
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На 461-м заседании Совета Федерации  крымский сенатор Сергей Цеков принял участие в обсуждении Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Одобренный Советом Федерации Федеральный закон дополняет Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» новой статьей 171 «Паломническая деятельность». Изменения устанавливают специальный правовой статус паломника и паломнической деятельности, содержат их определения и  направлены на разграничения паломнической и туристской деятельности.

В своём выступлении Сергей Цеков рассказал  об особенностях и возможностях организации  паломнической деятельности  в Крыму и Севастополе. Он напомнил, что  Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что Крым для России имеет огромное цивилизационное значение. Крым является первой христианской землёй современной России. В I-м веке в городе Пантикопей (ныне Керчь) с проповедей апостола Андрея Первозванного фактически началась христианизация древней Тавриды. В I-м тысячелетии в Крыму было семь православных епархий, в том числе и Херсонеская. В числе знаковых для России событий сенатор назвал крещение в 988 году святого равноапостольного князя Владимира, создание святыми Кириллом и Мефодием славянской письменности.

Парламентарий также сообщил, что на Крымском полуострове сегодня расположены сотни православных святынь, в числе которых различные объекты Херсонеса, в Керчи находится древнейший в Восточной Европе православный храм Иоана Предтечи. В Крыму находятся мощи очень почитаемых в православном мире святых – святителя  Луки, а также святителя Гурия Таврического. Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонеский и Таврический, в первой половине 19 века называл Крым «Русским Афоном».

Сергей Цеков обратил внимание членов Совета Федерации на интенсивное развитие паломнической инфраструктуры на полуострове, которое началось после воссоединения Крыма с Россией. По оценкам сенатора, ежегодно растёт число российских и зарубежных граждан, приезжающих в Крым для того, чтобы поклониться православным святыням.

По мнению парламентария, с учетом исторических и туристских возможностей Республика Крым и город Севастополь объективно обладают уникальным потенциалом, не уступающим признанным  центрам паломничества за рубежом. Реализация этих возможностей обеспечит духовное единство  Русского мира.

Сенатор призвал членов Совета Федерации поддержать Федеральный закон и обратить внимание на православный паломнический потенциал Крыма.

Тэги
КрымПравославие
Страны
Россия

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