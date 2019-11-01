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Сергей Лавров: США уничтожили того, кого сами и породили

Глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров

27 октября президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. Кадры спецоперации по уничтожению обнародовал Вашингтон. Однако президент Сирии Башар Асад усомнился в ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. В Службе внешней разведки РФ также сомневаются и заявили, что у России нет доказательств ликвидации аль-Багдади.

Российские военные изучают дополнительные факты по объявленной США информации и пока не могут подтвердить эти сведения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24«.

— Всё было торжественно и в ликующем стиле объявлено, но наши военные пока изучают дополнительно факты. Многое из того, что было произнесено США, они пока подтвердить не могут, — сказал Сергей Лавров.

Однако, если аль-Багдади действительно ликвидировали, это, полагает Лавров, позитивный шаг. При этом глава МИД России отметил, что всем хорошо известно, что этот террорист является порождением США.

Поэтому, отметил глава МИД России, США уничтожили того, кого сами и породили.

 

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