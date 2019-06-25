Сенаторы внесли в Государственную Думу пакет законопроектов о страховании обезличенных металлических счетов

Предлагается отменить НДС при реализации слитков гражданам из драгоценных металлов, освободить от налогообложения доходы физических лиц по обезличенным металлическим счетам, а также распространить систему страхования вкладов на металлические счета

Члены Совета Федерации внесли в Государственную Думу пакет законопроектов, направленных на более активное вовлечение драгоценных металлов в гражданский оборот и страхование обезличенных металлических счетов. Среди авторов документов — Евгений Бушмин, Галина Карелова, Сергей Рябухин, Николай Журавлев, Сергей Иванов, Андрей Епишин, Елена Перминова,Мухарбий Ульбашев.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев отметил, что поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ и закон о страховании вкладов в банках России. По словам сенатора, предлагается отменить НДС при реализации слитков гражданам из драгоценных металлов, освободить от налогообложения доходы физических лиц, получаемые ими по обезличенным металлическим счетам, распространить систему страхования вкладов на такие счета.Для полного освобождения от налогообложения доходов от реализации драгоценных металлов в обезличенном виде. При этом начисленные проценты подлежат налогообложению в любом случае.

Николай Журавлев сообщил, что в соответствии с законодательством о налогах и сборах коммерческие банки реализуют мерные слитки физическим лицам с налогом на добавленную стоимость 20 проц., а приобретают у физических лиц без НДС в случае, когда лицо забирает слитки из хранилища коммерческого банка. «Таким образом, приобретение слитков из драгоценных металлов не рассматривается нашими гражданами в качестве средства накопления».

Изменения в Налоговый кодекс РФ должны решить следующие задачи: исключить возможность применения нелегальных схем уклонения от уплаты НДС; использовать драгоценные металлы в качестве альтернативного средства накопления граждан; привлечь дополнительные инвестиции в золотодобывающую отрасль; установить равные условия участия всех субъектов в сфере оборота драгоценных металлов; увеличить налоговые поступления по налогу на прибыль организаций добывающих компаний и банков, — сообщили нам в Совете Федерации.

Николай Журавлев выразил уверенность, что реализация федеральных законов повысит привлекательность инвестирования накоплений российских граждан в золото и будет способствовать совершенствованию системы налогообложения в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов, поддержанию устойчивости национальной валюты за счет создания альтернативного валютным вкладам инструмента инвестирования. По его словам, предлагаемые меры должны привести к увеличению ресурсной базы банковской системы за счет снижения доли неорганизованных сбережений граждан, хранящихся в форме наличных денежных средств, и использования их для кредитования экономики.Золото