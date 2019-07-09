Сенаторы рекомендовали одобрить закон об исключении проведения азартных игр под видом лотерей

Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендовал палате одобрить изменения в закон «О лотереях»,направленные на совершенствование порядка их организации и проведения в целях исключения проведения азартных игр под видом лотерей.

Провел заседание председатель Комитета СФ Андрей Кутепов.

В обсуждении вопроса принял участие заместитель Министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ Алексей Русских, закон разработан во исполнение перечня поручений Президента России. Уточняется понятие «лотерейный терминал» в целях недопущения их незаконного использования в игровых целях, а также понятия «лотерейная квитанция», «электронный лотерейный билет», «организация лотереи».

В целях недопущения злоупотреблений, связанных с проведением незаконных азартных игр под видом лотерей, закон запрещает распространение лотерейных билетов бестиражных лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а также устанавливает предельный размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от проведения лотереи — не более 70 процентов.

Закон конкретизирует действующую норму и определяет, что целевые отчисления от лотереи перечисляются в федеральный бюджет. При этом размер целевых отчислений от лотереи будет составлять 10 процентов разницы между суммой выручки оператора лотереи от проведения лотереи за отчетный квартал и суммой сформированного в соответствии с условиями лотереи призового фонда за отчетный квартал.

Сокращается до не менее одного года срок действия безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей обязательства оператора лотереи по оплате целевых отчислений от ее проведения. Комитет СФ отмечает, что возможность переоформления банковской гарантии по истечении срока её действия является дополнительным инструментом, обеспечивающим исполнение оператором своих обязательств.

Упраздняется реестр лотерейных терминалов в связи с неактуальностью такого инструмента контроля лотерейного рынка, а также для исключения двойного учета, возникающего вследствие реализации требования законодательства о включении используемой контрольно-кассовой техники в соответствующий реестр.

Комитет СФ рекомендовал одобрить изменение в статью 13 Федерального закона «О защите конкуренции». В обсуждении вопроса участвовал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Сергей Пузыревский.

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ Валерий Васильев, закон наделил Правительство РФ правом на основании предложений ФАС определять случаи допустимости соглашений и согласованных действий хозяйствующих субъектов — конкурентов между собой и органами государственной власти и местного самоуправления, если такими соглашениями и согласованными действиями не создается возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке, не налагаются на их участников или третьих лиц ограничения, не соответствующие достижению целей таких соглашений и согласованных действий, а так же если их результатом является или может являться: совершенствование производства, реализация товаров или стимулирование технического, экономического прогресса либо повышение конкурентоспособности товаров российского производства на мировом товарном рынке.

Сенаторы также рекомендовали одобрить изменения в закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения». Документ представил Валерий Васильев. В обсуждении принял участие заместитель Министра транспортаАлексей Семенов.

Валерий Васильев отметил, что закон направлен на совершенствование правового регулирования правоотношений в области международных автомобильных перевозок. Он приводит законодательство РФ в данной сфере в соответствие с международными соглашениями, а также учитывает специфику перевозок вооружения, военной техники и военного имущества автомобильным транспортом в международном сообщении.

Уточняется определение понятия «многостороннее разрешение». Согласно действующей редакции Федерального закона «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» к многосторонним разрешениям отнесены разрешения, действующие в течение определенного времени на неограниченное число проездов любого транспортного средства, принадлежащего владельцу такого разрешения, по территории любого государства, являющегося членом Европейской конференции министров транспорта. Такие разрешения выдаются в пределах квот Европейской конференции министров транспорта.

В связи с тем, что в последние годы Российская Федерация активно развивает сотрудничество в транспортной сфере в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а также Межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог между Россией, Китаем и Монголией, требуется расширение области применения понятия «многостороннее разрешение» с целью распространения возможности их выдачи на международные перевозки по территории этих государств, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Также уточняются понятия «специальное разрешение на проезд крупногабаритных транспортных средств и (или) тяжеловесных транспортных средств» и «специальное разрешение на перевозку опасных грузов».