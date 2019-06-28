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Сенатор Сергей Цеков вновь поднял вопрос о содержании региональных учебников истории

rus-novgorod01
Июнь 28
17:19 2019
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На 461-м заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» Министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала о ходе реализации национального проекта «Образование». В обсуждении доклада Министра принял участие член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков. Крымский сенатор напомнил, что крымчане обратили внимание на то, что история Крыма в школьных учебниках излагается необъективно и в 2018 году были внесены предложения по исправлению этой ситуации. В Министерстве образования и науки РФ оперативно отреагировали на предложения крымчан, которые были учтены при разработке нового федерального перечня учебников. Те учебники, в которых выявлены существенные недостатки в изложении истории Крыма, в перечень не включены. Отдельные учебники Научно-методический совет Министерства образования и науки РФ направил в Российскую Академию Наук на экспертизу. Сергей Цеков высказал предложение, чтобы экспертиза и контроль Министерства просвещения распространялась также и на издание региональных учебников. «На мой взгляд, в некоторых региональных учебниках излагаются взгляды и оценки, которые идут в разрез с общей историей России, подвергаются сомнению многие основополагающие факты и достижения в развитии страны, осуществляются попытки редактировать отечественную историю», — констатировал парламентарий.

Ольга Васильева проинформировала Совет Федерации, о работе по региональным учебникам. Она сообщила, что Министерство просвещения РФ запросило все региональные учебники и пособия по истории субъектов Российской Федерации. Учебники уже поступают в Министерство просвещения. Министр поддержала позицию Сергея Цекова и подчеркнула, что академическая история Отечества должна быть одинакова, а региональные учебные пособия и учебники должны соответствовать исторической правде.

Напомним, в ходе своего выступления Ольга Васильева отметила, что целью  нацпроекта «Образование» является вхождение России в десятку лучших стран мира по качеству высшего образования, воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей. Министр подчеркнула, что в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» планируется обеспечить все школы высокоскоростным доступом к сети Интернет, создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую качество и доступность образования, а также организовать центры цифрового творчества для детей народов Российской Федерации.

Тэги
КрымОбразованиеСовет Федерации
Страны
Россия

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