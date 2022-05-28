Сенатор Андрей Клишас о правой регламентации деятельности ЧВК в России

Сенатор Андрей Клишас заявил, что сейчас в Совете Федерации не рассматривается законов о правой регламентации деятельности ЧВК в России. Сейчас они существуют в «серой зоне».

По его мнению, необходимо определить правовую политику относительно существования ЧВК.

Ситуация не новая. ЧВК де-факто есть, де-юре нет. Несколько лет назад МИД РФ уже призывал принять закон о ЧВК, но ФСБ и МО РФ тогда были против. Сейчас вот очередной заход на закон о ЧВК. Посмотрим, чем все это закончится. Успехи «Вагнера» на Донбассе безусловно будут плюсом в копилочку «за».