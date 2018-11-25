Секреты уголовного следствия

Хотя то, о чем я буду здесь рассказывать, точнее будет назвать несколько иначе – «Секреты следствия уголовников»!

Потому что вся нынешняя система следственных органов стала больше напоминать хорошо отлаженную преступную группировку.

В которой четко распределены все роли.

В которой все четко знают свое конкретное место.

В которой каждый знает, какую долю и за что он получит в каждом конкретном «деле».

В которой все исполнители «работают» не по Закону, а исключительно «по понятиям». Как это и принято в Уголовном Мире!

Поэтому уже давно никого не удивляет, что то и дело поступают сообщения о том, что тот или иной «служитель Закона» из «следственных органов» в очередной раз был взят с поличным при получении крупной взятки или арестован за участие в крупной афере.

Причем, попадаются отнюдь не «мелкие рыбешки», а представители «руководящего состава» или «важняки» — то есть, «следователи по особо важным делам»!

Всю Россию уже не один месяц будоражит «дело» бывшего начальника Главного Следственного Управления Следственного Комитета России по городу Москве генерала Александра Дрыманова. Который, кстати сказать, (о чем знает весьма ограниченный круг людей) многие годы совмещал работу в следственных органах с активной предпринимательской деятельностью, являясь главой «Тамбовской Сахарной Кампании».

Ну, так и хочется воскликнуть: «Наш доблестный следственный генерал решил переплюнуть главного «сахарного олигарха Украины – Петю Порошенко!» И, что самое интересное, капиталы его росли как на дрожжах – не по дням, а по часам! Миллионами рублей и долларов!

При этом, что совершенно естественно, «работал» он не в одиночку. Работала целая «следственная бригада»! Которая активно «лепила» уголовные дела в отношении ни в чем не виновных людей и быстренько отправляла их в «места не столь отдаленные»!

Правда, «деятельность» эту неожиданно прервали сотрудники ФСБ! Которые зачем-то вмешались в хорошо отлаженный «следственный бизнес», приносящий такие баснословные дивиденды!

В результате чего «верный друг и помощник» генерала Дрыманова – его зам. Денис Никандров был взят с поличным и отправлен в тюрьму на 5 с половиной лет! Куда он последовал за своими «старшими товарищами» из Следственного Комитета России – начальником Главного Управления собственной безопасности Михаилом Максименко, приговоренным к 13 годам лишения свободы, и его заместителем – Александром Лимоновым, приговоренным к 5 годам лишения свободы.

На что хотелось бы обратить внимание читателя: все это происходило в высших и центральных структурах следственных органов России!

О чем же тогда можно говорить, спустившись чуть ниже?!

Или мы можем предположить, что ниже стоящие чиновники следственных органов совсем идиоты и не подозревают о том, что творится там – на верху?!

А, если они все это видят и понимают, то делают для себя соответствующие выводы!

И выводы эти заключаются в том, что каждый на своем месте волен делать то, что считает нужным! Не согласовывая свои действия ни требованиями Закона, ни с интересами Государства! Ставя во главу угла лишь один критерий – свои собственные шкурные интересы! И, пожалуй, еще – желание угодить своему выше стоящему начальству! От которого зависит твое собственное жизненное благополучие и твое собственное процветание!

А пример выше стоящего начальства показывает рядовому следователю, что брать взятку с любого человека – дело совсем не зазорное. Более того! Если ты сам «слепил» в отношении этого человека данное «дело» и сумел выудить из него определенную приличную сумму денег (и при этом еще поделился с выше стоящим начальством) – значит ты прекрасно справляешься со своими обязанностями и заслуживаешь роста по «служебной лестнице», наград и поощрений.

Примерно такова логика сегодняшней «следственной практики»!

При этом, наш сегодняшний «следственный работник» поставлен в такие исключительные условия, при которых он фактически может творить беззаконие на совершенно законных основаниях!

Да-да! Это может показаться на первый взгляд парадоксальным! Но, это на сегодня все происходит именно так!

Потому что как только кто-либо пытается поправить не в меру зарвавшегося «следока» и напомнить ему об элементарных «нормах Закона», он тут же отгораживается мощной стеной, ставит перед собой заслонку и начинает вопить о «тайне следствия»! А те, кто уже совсем потеряли чувство реальности и просто «лепят» свои «дела», грубо попирая все нормы Права, на любое замечание в свой адрес тут же реагируют хорошо отрепетированной фразой о «давлении на следствие»!

Правда, «давление» тут же исчезает, как только делается хоть малейший намек на «благодарность» со стороны того или иного «участника дела». В этом случае следователь сразу же становится покладистым и сговорчивым, готовым на любые уступки. Готовым даже к тому, чтобы вместо подозреваемого сам дать самому себе показания, сам же их зафиксировать, сам их подписать и сам на их основании вынести постановление «об отказе в возбуждении уголовного дела» или «о прекращении уголовного дела». Для этого всего лишь достаточно на листочке бумаги написать некоторую сумму с множеством нулей и адрес, по которому данная сумма будет доставлена…

Во всех остальных случаях – следователь будет стоять как кремень! Он будет вас линчевать! Он будет над вами издеваться! Он будет вам доказывать то, чего никогда в жизни не было! И, в конечном итоге, в своем «протоколе» напишет полную ахинею, после которой вас отправят в СИЗО. Чтобы вы серьезно поразмышляли о своем будущем и о… финансовом благополучии семьи «следака»…

Держать вас в этом СИЗО по воле ненасытного «следака» будут месяц, два, три, год… Пока вы не созреете!

Если же процесс «созревания» так и не состоится, то этот самый «слуга Закона» спокойненько, не моргнув глазом (потому что у него таких как вы «клиентов» уже припасено немало) отдаст вас в руки «правосудия». Которое порой даже не желает толком разобраться в совершенно идиотских хитросплетениях, навороченных «доблестными следственными органами».

И только потом – после того, как этого очередного «оборотня в погонах» возьмут с поличным и самого посадят на скамью подсудимых, возможно, (как это было с «делом» Михаила Максименко и Александра Лимонова, а теперь еще будет с «делом» Александра Дрыманова) начнут пересматривать «дела», которые «замутили» и «состряпали» против ни в чем не виновных людей эти самые преступники в погонах следователей.

Но! Не слишком ли большую цену приходится платить нашему обществу за деятельность подобного рода подонков?!

Может быть, настала пора ограничить безраздельную власть этих алчных мздоимцев, прикрывающихся своими служебными полномочиями?!

Тем более, что многие из них уже дошли до крайней степени хамства и почувствовали свою полную безнаказанность!

Порой складывается впечатление, что кое-кто из руководителей следственных органов превратились в России в настоящих гангстеров и бандитов с «большой дороги»!

Общаться с людьми они разучились! Разговаривают исключительно сквозь зубы, прищурив левый глаз!

Доводов и аргументов (кроме цифирок с множеством нулей на бумажке) они не разумеют и не понимают!

Ведут себя по-хамски! Считая себя в полной безопасности. И постоянно прикрываясь «тайной следствия».

И все это свидетельствует о том, что следственные органы России сегодня поражены страшным недугом! Их разъедает раковая опухоль! Причем, по профессиональной классификации эту стадию уже можно определить как последнюю – четвертую! При которой консервативные методы лечения вряд ли помогут.

Видимо, в системе следственных органов России требуется проведение срочной и весьма серьезной операции по удалению этой опухоли! Иначе, через небольшой промежуток времени весь организм, как в таких случаях метко говорят у нас в народе, «прикажет долго жить»!

И тогда мы будем наблюдать очень интересное и уникальное явление!

Следственные действия на территории одной шестой части Земного Шара через небольшой промежуток времени совершенно официально будет осуществлять «организованная преступная группировка», действующая не на основе Закона, а по воровским «понятиям», в своих личных корыстных интересах. За решетку будут отправляться не истинные преступники, а честные люди. А преступники будут вносить в кассу «Следственной ОПГ» «налог на совершение преступных действий» и свободно разгуливать на воле, продолжая спокойно обделывать свои грязные делишки!

Члены «Следственной ОПГ» будут активно участвовать в бизнесе и способствовать «процветанию» своей ставшей к тому времени такой же преступной «страны»! Которую, видимо, придется обнести колючей проволокой и изолировать ото всего внешнего Мира! Дабы, случайно кто-то из честных людей не забрел на эту несчастную «территорию ОПГ»!

Кто-то из читателей может сказать, что автор чрезмерно сгустил краски.

Нет, дорогой мой. Автор просто постарался предельно искренне показать всю остроту проблемы, которая сегодня возникла вокруг деятельности наших отечественных следственных органов.

Вот уже не первый месяц мы бьемся с руководством следственных органов Москвы за судьбу прекрасного молодого человека – старшего лейтенанта полиции Алексея Федорченко. Который в апреле 2015 года во время своего дежурства задержал с поличным (с большим количеством наркотического вещества – гашиша) наркомана Геннадия Богданова. Изъял, как положено, при участии понятых эти наркотики у наркомана и доставил его вместе с изъятым веществом в отдел полиции. Потом наркоману была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что тот находился в состоянии тяжелого наркотического опьянения.

Прошло много месяцев. С наркоманом активно «поработали» наши доблестные следователи. И! Уголовное дело в отношении него было… прекращено! А в роли подозреваемого оказался… да-да! Тот самый офицер полиции Алексей Федорченко! Оказывается (по версии следствия), это именно он прибыл на место происшествия специально для того, чтобы «подбросить» наркоману Богданову огромное количество наркотиков!

При этом, в материалах «дела» имеется расшифровка аудиозаписи встречи следователя Петра Нечаева с наркоманом Богдановым, во время которой наш «доблестный слуга Закона» четко и ясно инструктирует своего «подопечного», как тому выкрутиться из этой непростой ситуации и написать заявление на офицера полиции Алексея Федорченко. И радостно сообщает своему «подопечному» о том, что «уголовное дело» в отношении него прекращено!

И сегодня наш наркоман свободно разгуливает по городу! Естественно, под полным наркотическим кайфом! И, приняв очередную дозу наркоты, радостно рассказывает своему очередному собеседнику о том, как ему удачно удалось откупиться от этой «чепуховины» и «засадить за решетку мента»!

Дело старшего лейтенанта полиции Алексея Федорченко стало основанием для обращений из Государственной Думы России в адрес руководства Генпрокуратуры России, Следственного Комитета России, ФСБ России, Уполномоченного по правам человека в РФ. И длится вся эта история уже больше года!

И, что весьма интересно! – в «деле» Алексея Федорченко обещал разобраться даже сам лично генерал Александр Дрыманов! Он, в ответ на обращение из Государственной Думы, прислал в августе 2017 года заверения в том, что данному «делу» будет дана «соответствующая правовая оценка». Но! Не сумел довести расследование до логического конца и дать эту самую «правовую оценку»! Так как сам весьма скоро после подписания данного письма отправился в СИЗО. Нет! Не для получения показаний от очередного подследственного. А в качестве обвиняемого в совершении тяжкого преступления…

Таковы, к сожалению, сегодняшние метаморфозы Судьбы!

Только, вот, жаль, что нынешние бывшие подчиненные господина Дрыманова так и не поняли намека, который им был послан! И продолжают «бессмертное дело» своего бывшего начальника!

Потому что следователь Следственного Отдела по ТиНАО ГСУ СК по городу Москве Заур Исаев, уроженец Республики Дагестан, видимо, ленится читать документы на русском языке. Ему трудно ознакомиться с материалами «дела», в которых имеются явные признаки полной и преднамеренной фальсификации всего этого, так называемого, «уголовного дела» в отношении честного человека – старшего лейтенанта полиции Алексея Федорченко.

На замечания адвокатов и привлеченных к «делу» экспертов он не реагирует принципиально, как и полагается в таких случаях, прикрываясь заявлениями о «тайне следствия» и о «попытках давления на следствие».

Что невольно настраивает на мысль: а не ожидает ли он появления в руках адвоката заветной бумажки с написанной на ней цифиркой с множеством нулей?…

На подобную мысль настраивает, кстати, и поведение его непосредственного начальства – руководителя Следственного отдела. Потому что вести себя так по-хамски, как ведет начальник Следственного отдела по ТиНАО ГСУ СК по городу Москве Алексей Шевкунов, можно только при условии, если ты чувствуешь свою полную безнаказанность и свою полную безответственность перед Законом!

А подобное возможно лишь в Организованной Преступной Группировке!

Когда в январе 2011 года фактически начал действовать Федеральный Закон № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» многие юристы и общественные деятели связывали с этим событием серьезные изменения в жизни российского общества. Все надеялись на то, что данная структура поможет преодолеть ведомственные барьеры и наладить работу по раскрытию наиболее сложных уголовных преступлений, усилить борьбу с организованной преступностью в стране.

Но, никто тогда даже не мог предположить, что в лице нового следственного органа Россия получит не борца с преступностью, а новую мощную организованную, хорошо оснащенную и наделенную государственными полномочиями «организованную преступную группировку»! С которой потом будет бороться другая силовая структура — Федеральная Служба Безопасности России!…

Тем не менее, это – произошло!

Я внимательно вглядываюсь в фотографию, на которой тогдашний президент России Дмитрий Медведев торжественно вручает в Кремле Александру Бастрыкину знамя Следственного комитета Российской Федерации.

И, в связи с тем, что сегодня происходит со следственными сотрудниками и вокруг следственных органов, невольно возникает мысль: не стоит ли ныне действующему президенту России Владимиру Путину забрать это знамя назад? Чтобы не позорить Честь и Совесть Государства Российского!

Или, по крайней мере, не стоит ли ему заставить как следует помыть руки тем, кто по долгу службы вынужден прикасаться к этому святому знамени?!…

Сергей Комков – член Союза писателей Москвы, академик Международной Славянской академии, д.пед.н., д.ю.н., проф.