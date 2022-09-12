Секретарь СНБО Украины: Украину уже не устроит ни сдача Россией Крыма с Донбассом, ни репарации

Секретарь СНБО Украины Данилов: Украину уже не устроит ни сдача Россией Крыма с Донбассом, ни репарации

Киев вместе с западными союзниками будет добиваться полной капитуляции и демилитаризации РФ.

Если проще то Запад объявил России войну на уничтожение. Цель – военное поражение РФ и последующее ее расчленение. Свидомые украинцы, поляки и прибалты готовы предоставить услуги в качестве полицаев и надсмотрщиков в концлагерях.

Владимир Владимирович, может пора начинать?

Или продолжим и дальше “выполнять обязательства перед партнёрами”, качать через Украину газ и исправно платить деньги киевскому режиму. Чтобы он мог эффективнее “убивать русню”.

А тем временем в Москве отмечают день города. С салютом. Салютуем потере Изюма, Балаклеи, Волчанска? Говорят на праздник потратили миллиард рублей. В то время как в ЛДНР выгребли на фронт почти всех мужчин. У многих нет бронежилетов, железные каски времен Великой Отечественной. Встречаются бойцы с винтовками Мосина образца 1891/30 года. Видел своими глазами во время боев за Мариуполь. Может стоило потратить миллиард на них, чтобы обеспечить нормальным защитным снаряжением? Или развлечение московского офисного планктона важнее чем жизни простых работяг с Донбасса, которые проливают кровь за то чтобы стать частью России?

Вчера в программе «Время» лощеный Песков давал интервью с соревнований по конному спорту. Красавцы жокеи на холеных лошадях каждая стоимостью с БТР брали барьеры. Дорого-богато. Шик и блеск. Одновременно в Россию возвращаются «испуганные патриоты» типа Меладзе и Пугачевой. Так и хочется спросить, вы там ничего не попутали? Игнорируете неудобную реальность? Это вы зря. Можете столкнуться с настоящими патриотами. Вот тогда вы испугаетесь по-настоящему.

Делать вид что ничего страшного не происходит, все под контролем, врать своему народу про «перегруппировку» это очень опасная стратегия. Как сказал Талейран Наполеону Бонапарту: «Сир, это хуже чем преступление. Это – ошибка»

Р.s. Как сообщают мои знакомые с фронта, под Угледаром ВСУ снимают свои минные заграждения. Ждем новую перегруппировку?