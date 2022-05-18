Горячие точки

Сегодняшние заявления Дмитрия Пескова

Автор:
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Ключевые сегодняшние заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова:

— Переговоры России и Украины не продвигаются, в Кремле констатируют полное отсутствие желания Киева их продолжать;

В Кремле считают недопустимыми обвинения военных РФ в преступлениях в ходе спецоперации на Украине, по этой теме фабрикуется много фейков;

— Песков о попытках Киева представить сдачу боевиков с «Азовстали» как «эвакуацию»: трактовка однозначная – они сдаются;

— Весенняя серия военных совещаний у Путина будет перенесена на более поздний срок, сейчас «военные и главнокомандующий заняты».

СтраныРоссия Украина
Предыдущая статьяТурция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции

Ещё похожие новости

Всех сдавшихся «Азовцев» ждет суд

Горячие точки
Трибунал над военными преступниками из числа украинских боевиков должен быть международным, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В Мариуполе, по предварительным данным, не подлежат...
Узнать больше

Мариуполь. Эвакуация раненых с Азовстали началась

Горячие точки
Минобороны РФ подтвердило, что достигнута договоренность о вывозе раненых украинских военных с «Азовсталь» В районе комбината введен режим тишины, по гумкоридору раненых украинских военных доставляют...
Узнать больше

Мариуполь, Азовсталь: группа украинских поенных сдались ради переговоров

Горячие точки
Мариуполь, Азовсталь. Находящиеся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе украинские военные и боевики националистических формирований начали сдаваться в плен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил 16 мая командир батальона «Восток» Вооруженных сил Донецкой народной...
Узнать больше

Польша введёт свои войска в Украину?..

Горячие точки
Политолог Марат Баширов не сомневается, что Польша в конце мая введет свои войска в четыре региона Украины с целью присоединить ее западные области. «Польская Армия...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.