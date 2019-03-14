СБУ принуждает к шпионажу мирных жителей Донбасса

Сотрудники Службы безопасности Украины активизировали деятельность по вербовке мирных жителей Донбасса, пересекающих линию разграничения сторон вооруженного конфликта. Рьяно стараясь принудить гражданских лиц к сотрудничеству, спецслужбы прибегают не только к запугиванию, но и арестам, и даже похищениям людей только за наличие у них родственников, проживающих в Л/ДНР.

Как рассказал на брифинге со ссылкой на источник в подконтрольном Украине городе Попасная официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, с начала года шесть лиц были арестованы и помещены в камеры предварительного заключения СБУ. «Двое находятся в следственном изоляторе Северодонецка по подозрению в сепаратизме, еще к четырем применяются методы физического воздействия сотрудниками Артемовского отдела управления СБУ», – сообщил спикер оборонного ведомства.

Он также информировал, что в настоящее время в г. Лисичанске проводятся совместные рейды представителей ВСУ, МВД и СБУ с целью выявления лиц, родственники которых проживают на территории ЛНР. Таких мирных жителей обвиняют в пособничестве военнослужащим Народной милиции, передает «Ритм Евразии».

«Также известны случаи исчезновения местных жителей, которых СБУ задерживала якобы с целью проведения допроса», – заявил А. Марочко, уточнив, что подобное произошло на прошлой неделе в Лисичанске, где после серии анонимных звонков с угрозами пропала женщина 1976 года рождения. «По сообщению очевидцев, 7 марта женщина пыталась попасть на территорию ЛНР, где у нее находится больная мать, но при проверке документов на контрольном пункте пропуска «Станица Луганская» была задержана сотрудниками СБУ, после чего ее никто не видел», – подчеркнул представитель НМ ЛНР.

Он резюмировал, что обнародованные факты в очередной раз указывают на то, что киевская власть «всевозможными способами, включая физическое насилие, пытается искоренить всех, кто не согласен с режимом Порошенко».

Одновременно глава ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением, в котором связал как попытки запугивания и терроризирования жителей Донбасса, проживающих по обе стороны линии соприкосновения, так и нарушения украинской стороной «весеннего» перемирия с предвыборной кампанией киевского режима.