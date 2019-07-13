Самый «популярный» контрафакт – товары легкой промышленности, игрушки и сигареты

В первом полугодии 2019 года таможенными органами Южного таможенного управления выявлено более 56 тысяч единиц контрафактной продукции.

Основная номенклатура – товары легкой промышленности (товарные знаки «Lycra», спортивные бренды) и товары для детей с изображениями персонажей мультфильмов Диснея, «Щенячий патруль», кукол «Monster High», с товарными знаками «Apple», «Lego», головоломки «Кубик Рубика», а также табачная продукция с незаконно нанесенным товарным знаком «MARLBORO».

По выявленным нарушениям таможенными органами региона возбуждено 48 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьями 7.12 (нарушение авторских и смежных прав) или 14.10 (незаконное использование средств индивидуализации товаров) КоАП России.

Кроме того в отношении еще более 200 тысяч единиц товаров (заготовки обуви люксовых брендов, пакеты с логотипами автомобильных брендов) получены заключения правообладателей об их контрафактности, проводятся мероприятия по возбуждению дел об административных правонарушениях, — сообщили нам в Южном таможенном управлении.

Защита прав интеллектуальной собственности является одной из приоритетных задач таможенных органов. Вопросы борьбы с ввозом и реализацией контрафактных товаров и защиты интересов правообладателей будут широко обсуждаться в рамках Международного таможенного форума – 2019, который состоится 24-25 октября 2019 г. в г. Москве. С проектом деловой программы форума можно ознакомиться на сайте таможенный-форум.рф.