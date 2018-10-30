Самые интересные здания музеев в Америке

Некоторые музеи в Америке интересны не только содержанием, но и собственной внешностью.

Художественный музей Нельсона – Аткинс, Канзас-Сити, Миссури. Он был основан в 1933 году, но сегодня сохраняет большую часть своего дизайна интерьера. Там одна из самых богатых коллекций азиатских произведений искусства. Конструкция здания примечательна – с белыми, прозрачными стеклянными вставками, которые меняются в зависимости от естественного дневного света. Он был признан одним из лучших в мире.

Национальный музей второй мировой войны, Новый Орлеан, Иллинойс. Этот потрясающий музей в Луизиане рассказывает историю и американский опыт во Второй мировой войне – чем она руководствовалась, сколько людей прошли войну в своей стране. Серия павильонов создает путь всей войны.

Увидеть собственными глазами уникальные экспозиции и ближе познакомиться с историей страны можно, если отправиться путешествовать в Америку. А собрать деньги на увлекательный тур поможет игра в казино vulkanplatinum. Это уникальная возможность не только интересно провести свободное время, но и сорвать джек-пот, которого точно хватит на поездку.

Музей современного искусства, Чикаго, Иллинойс

С целью показать провокационную сторону современного искусства и культуры, Музей в Чикаго производит впечатление на посетителей качеством коллекции и дизайном здания. Этот музей спроектирован немецким архитектором Джозефом Полом Клейхом, который использует классические пропорции, основанные на городском плане Чикаго. Самая символичная часть – главная лестница, построенная в форме эллипсоида.

Институт современного искусства, Бостон, Массачусетс. Институт, открытый в 2006 году, занимает площадь в 6000 квадратных метров и имеет форму сложенной ленты и консольной конструкции, которая возвышается над прибрежной зоной города. Архитекторы создали здание, чтобы из галереи посетители могли видеть виды города и воды.

Гуггенхайм, Нью-Йорк

Один из самых известных и узнаваемых музеев в мире Гуггенхайм – типичный пример музейной архитектуры. Первоначально разработанный в 1943 году Фрэнк Ллойдом Райтом, Гуггенхайм не был построен до 1959 года из-за изменений дизайна и роста стоимости строительных материалов.

Но стоило ждать. Сегодня Гуггенхайм считается самым важным зданием в карьере Райта и памятником модернизма. Это также впечатляющее место для искусства, со многими постоянными выставками, которые используют преимущества спирального пандуса здания.

Музей искусств Милуоки, Висконсин

Художественный музей Милуоки, известный как национальный архитектурный памятник, состоит из трех зданий, спроектированных тремя легендарными архитекторами: Ээро Саариненом, Дэвидом Калером и Сантьяго Калатравой. Самым известным из них является, без сомнения, Павильон Quadracci, спроектированный архитектором Калатравой в 2001 году, со съемными солнцезащитными панелями, которые открываются и складываются два раза в день. В музее также есть пешеходный висячий мост, соединяющий здание с 30 000 произведениями искусства.